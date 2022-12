Han portat llums amb bateries solars per engalanar la plaça Sant Agustí de la Concòrdia, ja que, segons exposen, “el Nadal no ha arribat a tots els barris per igual a Sabadell”. En un contacte amb els mitjans de comunicació davant del CAP Concòrdia, la Crida per Sabadell ha denunciat aquest dimecres que, segons han calculat, la campanya de Nadal ha costat més d’un milió i mig d’euros a l’Ajuntament de Sabadell.

“Es tracta d’un 31% més que l’any passat, i gairebé tot abocat al voltant de l’Ajuntament i a publicitat”, ha reblat Anna Lara, regidora del grup municipal, que ha afegit que “el contracte del Calendari d’Advent, del Photocall del Llaminer i del Somriu al Nadal ha suposat 180.000 euros que només passen al voltant de l’Ajuntament”. Lara també ha fet èmfasi en el Nadal als Barris: ha detallat que “el Nadal als barris suposa només un 1,3% del pressupost total”.

Amb el lema, “Per Nadal i sempre, volem llum a totes les llars” la formació ha denunciat que la pobresa s’està cronificant i invisibilitzant “mentre el govern menysté moltes zones de la ciutat”. De fet, la portaveu del grup, Nani Valero, ha refermat que el fet d’ubicar la demanda davant del CAP Concòrdia no era gratuïta, ja que sosté que “el govern local s’oblida de la ciutadania que està patint cada vegada més per la pandèmia o per la infravaloració en Salut”.

“Finalitat electoralista”

El grup municipal ha etzibat que aquest increment en la partida nadalenca “arriba precisament en un moment que venen eleccions”. S’està fent un ús electoralista dels recursos municipals”, ha conclòs Lara.