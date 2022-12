Els artesans del Nadal de Sabadell, preocupats: “No estem venent res”

Llibretes fetes a mà, detallets de tota mena, peces de roba exclusives, barrets i artesania ‘a dojo’. La Fira d’Artesans de Nadal de Sabadell (FANSA) s’estrena a la plaça del Gas amb males previsions dels comerciants:”No hi passa ningú, no estem venent res”, explica Mercè Vega, presidenta de FANSA. El canvi d’ubicació no convenç gens els artesans, sostenen que estan “apartats” del punt neuràlgic del Nadal a la ciutat.

Els catorze artesans es mostren preocupats pel ritme de vendes, coincidint en el seu 25è aniversari, i diuen que no els surten els comptes. “Fa tres mesos que preparem els productes per vendre’ls i ens els menjarem”, preveu Vega. Els paradistes no només han d’assumir el cost d’instal·lar-se a la via pública (més de 400 euros per parada), sinó també l’assegurança, electricitat, una seguretat privada i activitats per dinamitzar la zona.

“Falta llum i guarniments de Nadal”, apunta un dels artesans, que creu que caldria haver-ho engalanat més. L’Ajuntament hi va instal·lar un photocall amb els personatges del Somriu al Nadal, però “ningú no s’hi apropa”, lamenta la presidenta de FANSA.

La caseta dels dolços de Nadal

La fira d’artesans fa olor a xocolata. La flaire dolça s’escampa entre els passadissos de les parades per primer cop: carbó, galetes artesanals, pa de pessic, xocolata desfeta, crepes… La Fundació Main ha instal·lat per primera vegada una caseta on es venen els tradicionals dolços de Nadal. “Està tot força aturat”, destaca Genis López Domènech, des de la fundació.

La fira està ubicada a la plaça del Gas, del 16 de desembre al 5 de gener, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21h. El 25 i 26 de desembre i l’1 de gener estarà tancada. Divendres 23, d’11 h a 12 h hi haurà un taller de casetes de gingebre i de 17 a 20 h, es farà cagar el Tió. El divendres vinent, 30 de desembre, hi haurà una actuació de la Coral Ressò.