La il·lusió s’escampa amb més venda de loteria

Il·lusió per qui ho compra, però també per qui ho ven. Les vendes pel Sorteig Extraordinari de Nadal s’han impulsat un 5% a la majoria de les administracions de loteria de la ciutat i els comerciants ho viuen amb la il·lusió de ser un dels que reparteixen un dels premis grossos del sorteig d’avui. “La gent compra amb il·lusió, i a nosaltres això ens esperona”, coincideixen els diferents loters entrevistats.

Han venut més per aquest any, la majoria han incrementat les seves vendes un 5% respecte a l’any 2021 i ja deixen enrere uns anys marcats per la Covid, també al sorteig. “Ha anat bé, nosaltres probablement hem tancat amb un 5% més d’ingressos per aquest sorteig”, explica en Xavi, des de l’administració número 14 de Sabadell. En el cas de Elià, des de l’administració de via Massagué, les vendes han estat un 3% superiors .

El 22, més que venut

Fa temps que a les administracions de loteria de Sabadell (i de l’Estat) es va esgotar el número 22. I és que és habitual que les xifres que més es busquin coincideixin amb la de l’any en qüestió. “L’any vinent ens quedarem sense el número 23”, preveu l’Elià. Però no són els únics números que més es busquen.

En Josep, loter d’un establiment del nord, explica que els que han finalitzat en número 7 es van esgotar molt ràpidament perquè un influencer que assegura ser vident va dir que aquest número estaria premiat.

Per superstició o com a simbolisme, també s’escull la data quan va esclatar el conflicte armat entre Rússia i Ucraïna (24222). O el dia que Chanel va representar Espanya a Eurovisió (14522), els aniversaris d’alguns famosos…

Les dates marcades de l’any són sempre els dècims que més es busquen a les administracions de loteria per aquest sorteig extraordinari, com han assegurat diversos propietaris d’administracions sabadellenques al Diari.