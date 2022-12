El Palau Tolrà de Castellar tornarà a acollir els Reis Mags

El Palau Tolrà, seu de l’edifici consistorial de Castellar, es convertirà de nou, per tercer any consecutiu, en el Palau Reial que acollirà Melcior, Gaspar i Baltasar, així com les seves Ambaixadores. La comitiva reial arribarà a la vila els primers dies de gener per veure els nens i nenes poc abans de passar per totes les llars a deixar-hi els regals sol·licitats.

Així, d’una banda, tothom qui ho vulgui podrà apropar-se al Palau Reial a visitar les Ambaixadores, que recolliran les cartes dels infants, diumenge 1 de gener de 16.30 a 20 hores i dilluns 2 de gener d’11 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores.

Els Reis Mags i els seus ajudants prendran el relleu de les Ambaixadores el dimarts 3 i el dimecres 4 de gener, de 17 a 21.30 hores. Els infants i les seves famílies podran gaudir d’una representació teatral que permetrà conèixer la història dels Tres Reis, des que eren astròlegs i fins a convertir-se en mags.

Per veure els Reis, caldrà reservar hora a www.castellarvalles.cat/palaureial a partir de les 10:00 hores del 27 de desembre

Val a dir que enguany les visites a les Ambaixadores seran d’entrada lliure, però sí que caldrà reservar dia i hora amb antelació per veure els Reis Mags els dies 3 i 4 de gener. Les reserves s’obriran dimarts que ve, 27 de desembre, a les 10 hores, al mateix portal web que els Reis.

L’organització del Palau Reial va a càrrec del Grup Il·lusió i de l’Ajuntament, i compta amb la col·laboració de Can Juliana.