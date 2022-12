Stern Motor dona més de 41.000 euros a l’Hospital Sant Joan de Déu

Stern Motor, el concessionari oficial Mercedes-Benz de Sabadell, va afegir una nova jornada de solidaritat al seu llarg historial d’actes i accions benèfiques, amb la celebració d’un sopar benèfic que enguany es va fer a favor del Pediatric Cancer Center Barcelona, el nou centre oncològic de materno-infatil de l’hospital Sant Joan de Déu. L’àpat, celebrat el passat dimarts a les instal·lacions del grup Moventia, amb un menú elaborat pel xef Nandu Jubany per a prop de 200 assistents, va comptar amb els cantants Antonio Orozco, Joan Dausà, Beth Rodergas i el presentador de TV3, Llucià Ferrer, encarregats d’amenitzar la vetllada.

“Sant Joan de Déu és una entitat referent en el món de la salut per a persones joves, criatures, i també en la investigació des de fa molts anys. Una de les responsabilitats de Moventia és la salut, i sempre intentem ajudar amb tot allò que podem”, va explicar el president de Moventia, Miquel Martí. Per la seva part, Joaquim Badia, gerent de Stern Motor, va realçar, una vegada més, l’altra cara del concessionari, la solidària, perquè “actes com aquest afegeixen molt valor la companyia. Ens dediquem a vendre cotxes, però sense deixar el vessant solidari”.

El moment més esperat de la vetllada arribaria quan es va anunciar la xifra final recaptada, celebrada amb aplaudiments dels assistents, entre els quals diverses cares conegudes –Mateu Alemany, Enric Masip Marta Marrero o els cantants Joan Dausà i Beth Rodergas–, els més de 41.000 euros (41.480) recaptats en el primer sopar benèfic organitzat per Stern Motor: “La col·laboració de la societat i d’iniciatives com la de Moventia són cabdals per nosaltres, ja que són molts els projectes que fem possible gràcies a les donacions”, va lloar Glòria Garcia, responsable de captació de fons de l’hospital Sant Joan de Déu.