Un bon Nadal per al comerç de Sabadell: “La gent surt a comprar”

Sabadell està sortint de compres. Tot i l’increment de preus i dels costos de l’energia, no ens hi podem estar, de fer un bon regal. Les vendes per la campanya nadalenca a la nostra ciutat són similars o superiors (en el 58,8% dels casos) a les de l’any passat, segons es desprèn d’una enquesta elaborada pel Diari de Sabadell entre una cinquantena de comerciants.

No està sent una mala campanya, malgrat tot: “Tenim molts costos energètics, però la gent està comprant, tot i que a última hora”, apunta Eva Fernàndez, vocal de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra i presidenta de l’associació de comerciants Sabadell Centre. Segons assegura, la campanya de Nadal ha estat un pol d’atracció per a la clientela local i de municipis veïns i ha impulsat les compres entre els comerços del Centre.

Des de la zona nord, Miguel Tello, vicepresident de la Comissió de Comerç de la Cambra i president de l’associació de Ca n’Oriac Comerç, apunta que els costos han repuntat un 40% en alguns casos, a comparació de la campanya anterior, i “la gent es pensa bé en què gastar els diners”.

Hi coincideixen un 41,2% dels emprenedors comercials, que veuen que aquest any estan venent una mica per sota de l’any anterior. “Als nostres clients ara els hi costa una mica més gastar-se els calés per oci, prioritzen les despeses”, apunta l’Andrea, comerciant de l’Eixample. Així i tot, Tello és optimista amb la campanya, una de les més importants pels comerciants de Sabadell.

Més vendes, més ingressos?

L’increment de preus i la pèrdua de poder adquisitiu és un dels elements que més preocupa els comerciants de la ciutat, com explica la darrera enquesta de Confiança i Clima Empresarial de Sabadell. Una de les majors preocupacions del sector és el ritme d’increment de preus: un 48,8% preveu que vagi a l’alça, mentre que un 43,8% calcula que quedaran intactes.

De fet, segons els resultats de l’enquesta del Diari, l’increment de les vendes no ha estat molt elevat: els comerciants que han venut més apunten que les transaccions han crescut entre un 5 i un 15%. Ara bé: no per vendre més han tingut majors beneficis. De fet, una gran majoria (64,7%) preveu fer menys caixa que l’any passat.

Una comerciant explica el seu cas particular: “La pujada de preus ens ha afectat molt, sobretot electricitat, i ara tenim un 5% menys d’ingressos”, destaca. A les mateixes vendes, menys marge de benefici. Hi ha un 35,3% de comerciants que els hi ha anat força millor i creuen que tancaran l’any amb més diners ingressats que al 2021.

Els sectors amb més èxit

Unes dades que coincideixen amb les de l’aplicació Pulso, del Banc Sabadell. Segons els darrers registres, aquest 2021 els comerços de la ciutat estan ingressant un 15% més que l’any anterior. Aquest creixement és especialment rellevant al sector d’hotels i viatges (+191%), seguit del transport (+30%), les botigues de moda (+24,84%), alimentació i restauració (+23%) i menatge de la llar (+21,21%).

Les dades corroboren la nostra tradició de deixar les compres a última hora: la darrera setmana, l’activitat a les botigues de la ciutat ha crescut un 16,5%. I un 23% durant l’últim mes. “Encara esperem més moviment els primers dies de gener, abans de reis. La gent ha cobrat i decideix anar corrents a comprar el que falta”, explica la Maica, una comerciant de l’avinguda de Matadepera. “Cada any ens passa igual”, afegeix.

És a dir, que les vendes encara es poden impulsar molt més. I no només comprem els sabadellencs, també ho fan els turistes que arriben a la ciutat. De fet, segons les dades de Pulso, les compres amb targetes estrangeres aquesta setmana estan un 30% per sobre de l’any anterior.

Quants diners ens estem deixant aquest Nadal? El tiquet mitjà de compra aquesta última setmana als establiments de Sabadell és de 31 euros. Gastem un euro menys per tiquet que l’any passat. I un euro més que fa tot just un mes.

De compres a última hora

Els comerciants sostenen que les compres “cada cop més” es deixen per l’últim moment. De fet, divendres i dissabte els grans eixos comercials estaven plens de gom a gom: “Hem vingut a enllestir les últimes compres per a l’amic invisible”, explicava en Sergi, un noi que sortia divendres a la tarda a fer una compra per a l’endemà.

Els comerciants, però, esperen que encara sigui més potent aquesta setmana i la vinent, abans del dia de Reis. “Ens esperen unes jornades intenses”, apunta la Mar, dependenta d’una botiga de roba del Centre.