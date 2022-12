El Nadal més càlid de la darrera dècada a Sabadell: més de 22ºC

Dia que passa, dia que es bat un rècord. Aquest 2022 que clourà a finals d’aquesta setmana serà especialment recordat per ser un any extremadament sec i alhora calorós. L’estrès hídric que pateix la ciutat des del novembre d’ara fa un any, tot i alguns episodis comptats de precipitacions –durant les dues primeres setmanes de desembre va ploure més que els mesos de setembre i octubre–, cal afegir-hi les altes temperatures impròpies per l’època de l’any.

Des de l’arribada de l’hivern, el passat dimecres 21, les temperatures a Sabadell s’han enfilat fins a màxims mai registrats, lluny d’altres èpoques nadalenques, on el termòmetre en prou feines havia superat els 10 graus, com per exemple, al Nadal del 2020. Enguany, però, i segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, s’ha batut el rècord històric des de la seva entrada en funcionament, l’octubre del 2008.

I és que el dia de Nadal el termòmetre va arribar fins als 22,6 graus, poc menys de quatre graus de la població més càlida de Catalunya, Anglès, on es van registrar 26,3 graus. La temperatura mitjana d’aquests 25 dies de desembre s’ha situat per sobre els 10 graus (10,2).

Aquest registre històric també ve acompanyat d’un altre ‘pic’ de calor, registrat el dia anterior, la vigília de Nadal, on el termòmetre va arribar fins als 21,7 graus. Aquest Nadal de rècord ajuda a explicar l’escalfament que ha viscut Sabadell en la darrera dècada.

Fa cinc anys, l’any 2017, la temperatura màxima registrada el dia de Nadal es va situar als 13,4 graus i la mínima als 2 graus, mentre que l’any 2012, una dècada enrere, la temperatura màxima no va arribar als 10 graus (9,4) i la mínima estava per sota els zero graus (-2).

Ni rastre de la pluja

De cara aquest final de 2022, històric des del punt de vista meteorològic, les temperatures per aquest dimarts i dimecres viuran un descens suau de les temperatures, encara que per sobre la mitjana per ser desembre. De cara a la segona meitat i final de setmana, que clourà amb la nit de Cap d’Any, les temperatures seguiran la mateixa tendència i no s’esperen pluges, almenys, fins a l’any 2023.