Un rodal històric!

[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Si consultem la paraula «història» al DIEC (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) en la seva accepció 2 3 ens diu: «Període de la vida de la humanitat posterior a l’aparició de l’escriptura». Per tant, que en el moment en què s’escriu sobre un element, aquest entra a la història.

A Sabadell tenim el Rodal, redescobert per molta gent a partir de la pandèmia de la Covid, però del que hi havia poca documentació.

La primera rellevant la devem a Josep Rosell amb el seu llibre «El Rodal de Sabadell», publicat cap allà el 1937. Segurament va ser el primer qui va utilitzar el terme rodal.

La segona, a la UES (Unió Excursionista de Sabadell) que va publicar l’any 1995 el mapa del rodal, actualitzat el 2007.

La tercera, a la mateixa UES que també va publicar l’any 2004 el llibre «Itineraris pel Rodal de Sabadell», que proposava 10 itineraris degudament explicats i que s’acompanyava d’un “Diccionari del rodal”, amb més de 170 elements o topònims patrimonials i naturals del rodal. A més, com a annex, incloïa les fitxes descriptives de cada un dels itineraris per portar a la «motxilla».

Finalment, aquest novembre del 2022, la UES acaba de publicar el llibre «Excursions per conèixer el rodal de Sabadell» que és un compendi extens. Per tant, el Rodal, entra en la història en quedar tot ben escrit.

La paraula «història» també té més accepcions. En la primera accepció ens diu: «Narració ordenada i verídica dels esdeveniments relatius a una persona, a un objecte, d’un succés, d’un afer.» En aquest cas, aquest llibre també posa la informació de manera «ordenada i verídica». Hi ha 22 itineraris amb tot detall i perfectament ordenat: els punts de pas, mapes, perfils, trams, distància, temps estimat, altures, mitjans amb els quals es pot fer l’itinerari, fotos, apta per bicicleta, etc. Els elements o topònims catalogats s’han triplicat i pugen cap al mig miler.

Però avui en dia, que seria d’una publicació sense la tecnologia més avançada? Doncs, en aquest cas, també se n’ha fet un ús intensiu. Així s’ha elaborat l’aplicació «Rodal SUD» per Apple (IOS) i Android. Aquesta aplicació és complementària al llibre. A més, per polir els itineraris, que podran obtenir aquells que adquireixin el llibre, s’ha utilitzat el programari lliure més avançat per ajustar les imperfeccions dels GPS i ajustar-los a la realitat. Com veiem, el Rectangle del Coneixement també arriba al carrer de la Salut!

Aquest llibre ha estat possible gràcies al treball dels autors: Àngel Artigas, Manolo Barcia, Josep Maria Manyosa i Jaume Pujol. Però, a més, han comptat amb la col·laboració de desenes de persones que s’han prestat per verificar i refinar itineraris, aportar fotografies i idees que han acabat plasmant-se en el llibre i l’aplicació. El llibre, ja disponible a les llibreries, té una mida ideal per portar en una motxilla.

La UES, per definició, és una entitat verda i ecologista. En aquest sentit, a cada itinerari s’indica com anar-hi amb transport públic. A més, ha estat imprès a Catalunya. Res com la producció de proximitat ara que s’està relocalitzant la fabricació industrial!

Aquest llibre també és un exemple de col·laboració publicoprivada. La idea i execució ha estat obra dels autors amb el suport de la UES i els seus socis. Però també ha estat possible l’edició gràcies al finançament de l’Ajuntament i entitats privades.

I després de menjar tant durant aquestes festes, qui hagi pogut, li convindrà tornar-se a posar a to. I per això, res millor que gaudir del rodal. Qui ho vulgui fer tot, té corda per estona. Si fa els 22 itineraris, recorrerà 259 km, pujarà 4.800 m i tardarà unes 72 hores a peu.

Animeu-vos. I tenint en compte l’accepció 1 2 del DIEC, a veure si feu una caminada històrica!