Prova pilot a Sabadell per impulsar el comerç als locals buits

L’Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot per a impulsar l’ocupació de locals comercials disponibles. Es tracta d’una iniciativa per dinamitzar el comerç de proximitat. Quina és l’estratègia? Instal·lar vinils gràfics als vidres exteriors anunciant que són locals disponibles per llogar o vendre.

“Volem impulsar l’ús de locals disponibles per dinamitzar el comerç de proximitat, revertir l’efecte persiana abaixada i millorar l’estètica dels carrers”, ha apuntat la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament econòmic, Montse González. En aquest sentit, s’elaborarà una borsa d’establiments buits on es podria col·locar el vinil. D’aquests dissenys, es reserva un 75% de la superfície per posar-hi campanyes institucionals de l’Ajuntament i el 25% restant per a la immobiliària o la part propietària per a incentivar-ne el seu lloguer o compra.