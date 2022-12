El PAC Obert (FPAC) duplica els visitants aquest 2022

La Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, encarregada de la gestió del Museu Aeronàutic de Catalunya, ubicat a l’Aeroport de Sabadell, tancarà aquest 2022 amb xifres de rècord. Enguany, el PAC Obert, la jornada de portes obertes a l’exposició estàtica d’avions, vol en formació d’algunes de les aeronaus més emblemàtiques o la visita al Museu, ha duplicat els seus visitants, passant dels 800 en prepandèmia als 1.800 en l’actualitat: “Estem molt contents. Hem detectat un augment de famílies, atret per tractar-se d’una activitat molt familiar, gratuïta, i amb un component educatiu”, explica el president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Daniel Ventura.

Tot i la seva joventut –el Museu es va posar en marxa per la Festa Major de Sabadell del passat 2019–, la Fundació compta amb més de 100 aeronaus que conformen la col·lecció estàtica i prop d’una desena d’avions aptes per volar: “La despesa principal ve del manteniment de la flota en vol, però a la vegada és un dels nostres signes identitaris”, afegeix el màxim representant d’una Fundació, que tot i rebre alguna subvenció, el gruix principal dels ingressos provenen dels socis benefactors.

En l’actualitat, i ja amb l’hangar omega operant –espai polivalent per a maquetes–, a més de l’hangar-museu, la Fundació Parc Aeronàutic busca noves vies de finançament per enjardinar tota la zona exterior, amb una zona de jocs per a infants: “L’exterior és una mica feréstec i ens agradaria condicionar tota la parcel·la, però tenim limitacions pressupostàries”, detalla Daniel Ventura. Tot i això, el president és optimista en aconseguir una injecció econòmica aquest 2023, per valor de 60.000 euros, sigui d’actors privats o públics, a través de subvencions de la Diputació de Barcelona: “Ho volem deixar tot enllestit per quan s’obri l’accés nord de l’Aeroport, per així no haver de necessitar cita prèvia per visitar el Museu”.