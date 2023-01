Un bon termòmetre per mesurar la situació epidemiològica i la preocupació de la ciutadania davant el risc de contagiar-se és la demanda de tests d’antígens. Fa un any, en aquestes dates assenyalades, les farmàcies veien com s’esgotaven els exemplars davant l’allau de peticions per afrontar els àpats nadalencs amb garanties sanitàries. Enguany, malgrat que la pandèmia es viu d’una manera diferent, els sabadellencs han tornat a optar per la prevenció.

“Es continuen demanant i hi ha gent que fins i tot en demana quatre i cinc a la vegada”, explica la Rosa, de la Farmàcia Jordi Joan Llop Talaveron, al centre. Actualment, cada test costa 2,94 euros a totes les farmàcies. “Hi ha molta gent malalta i no saben si és grip o covid. Això fa que hi hagi més demanda, sobretot per descartar”, assenyala la Clara, de la Farmàcia Garriga.

L’impacte dels àpats nadalencs

Davant l’augment de casos de grip en les darreres setmanes i la incertesa sobre quina patologia es té, aquest hivern han aparegut amb força els autotests dobles, que diferencien entre virus. “Aquesta nova prova va molt bé per descartar”, coincideixen les farmacèutiques.

En quatre dies de gener, a la Farmàcia Garriga s’han venut una cinquantena de tests, mentre que al desembre se’n van repartir 500. Abans que s’acostessin les dates assenyalades, la xifra mensual se situava al voltant d’unes 300 proves venudes. “Al desembre hi ha tornat a haver un pic”, apunta la Clara.

“Molta gent sense símptomes ha donat positiu”

Molts clients opten per fer-se el test directament a les farmàcies. “Hi ha dies assenyalats, amb trobades familiars, en què venen més clients. Hi ha molta gent que no té símptomes, es fa el test aquí i surten positius”, explica la farmacèutica Marta Gili, a la plaça de l’Àngel.

Tot i que s’ha reobert el debat sobre la necessitat d’aplicar novament mesures en els aeroports davant la por que el virus torni a propagar-se, les farmacèutiques ho analitzen amb prudència. “De moment, ho veiem lluny”, indiquen. “Alguns ciutadans xinesos que viuen aquí ens han vingut a preguntar i també ens demanen pel medicament del paxlovid, que serveix per tractar la covid, però no és un medicament que es pugui comprar lliurement”, avisa Gili.