Inva Solutions inicia l’expansió internacional de l’assecador de xancletes

La màquina que asseca i higienitza xancletes Hypur ja està present a Mèxic, en el que és el primer destí internacional del producte estrella de la ‘start-up’ d’origen sabadellenc Inva Solutions. Ha estat el pas més destacat que l’empresa ha dut a terme durant el 2022, i espera consolidar-lo i ampliar-lo durant aquest any nou.

El creador i CEO de la companyia, David Infantes, explica que, de moment, a Mèxic han portat deu equips per una promotora d’hotels. “Els posen perquè els encanta el producte”, celebra. I és que assegura que aquesta màquina fa una cosa única: amb aire a pressió, temperatura i llum ultravioleta tipus C asseca i elimina els virus, fongs i bacteris de les xancletes que s’utilitzin a les dutxes d’hotels, gimnasos i hospitals especialment. I ho fa en un minut i mig, 90 segons. Així, es prevenen infeccions de peu i garanteixen la salut de les persones.

Els hospitals Vall d’Hebron i Sant Pau de Barcelona ja confien en aquest invent, i també gimnasos com els dels grups David Lloyd i Arsenal. Enguany n’estan provant a la cadena Anytime Fitness. Segons Infantes, igual que estem acostumats a trobar assecadors de cabell, en un futur trobarem assecadors de xancles perquè “és una necessitat”, sobretot en aquells casos en què s’utilitzen més intensament. En el cas de clubs esportius, això evita que els clients facin servir les piques o tovalloles com a alternatives, i en hospitals, esterilitza el calçat sanitari.

L’emprenedor ven directament a client, no a través de distribuïdores -a no ser que l’encàrrec ho justifiqui- i, en aquest cas, el boca-orella assegura que està funcionant molt bé. Per exemple, l’encàrrec mexicà li va arribar gràcies a una empresa valenciana que li fa d’enllaç. De moment, Infantes descarta vendre a través de distribuïdors pels costos que li comporta sent una empresa petita. “La mínima expressió és l’èxit”, reflexiona.

Tot i que, per ara, el procés d’internacionalització de l’empresa no és una prioritat, sí que en algun moment Inva Solutions voldria creuar l’Atlàntic i aterrar als Estats Units, ja que Infantes creu que “Hypur encaixa amb la seva filosofia”. “Seré cautelós”, assevera, per no fer cap pas en fals.

De moment, tot el que va guanyant ho reinverteix en l’empresa, i el salt estable a Amèrica -més enllà que pogués fer alguna venda puntual- no el faria sense l’arribada d’inversió. La millor inversió que vol poder fer en els pròxims mesos és la d’ampliar l’agenda de contactes, que aquests acabin fent més comandes i aprofitar la reinversió

Nou producte el 2023

Durant aquest any, Infantes preveu llançar al mercat un tercer producte, que se sumaria a Hypur i Cliny -que va ser el primer-. La novetat ja està fabricada, un prototip, i s’està provant en un hospital.

David Infantes valora que el 2022 “ha sigut bo” i creu que el 2023 “encara serà millor”, amb un canvi significatiu respecte l’inici d’aquesta aventura empresarial ara fa dos anys: “quan parlo amb els clients és perquè volen l’equip, ja no vaig a porta freda com el 2021”.

L’empresa Inva Solutions va néixer a Sabadell sota el paraigües de Fluidra Accelera, l’acceleradora d’’start-up’ de la companyia del sector de les piscines d’origen sabadellenc.