La perruqueria Pozo es reivindica com la més antiga de Sabadell. Va obrir per primera vegada l’any 1959 a Ca n’Oriac, el barri des d’on han tallat els cabells a cinc generacions diferents de clients. Les modes canvien i han sabut adaptar-se a tots els estils de pentinats que, cada poc temps, s’han anat encomanant per la societat. Però aquesta no ha estat la clau del seu èxit persistent, o com a mínim no del tot, sinó el tracte amb la clientela, a qui consideren família. “Per mi ho són, tot i no ser parents. Estic molt agraït a tothom qui ha passat per casa nostra. Molt”, remarca el Daniel, de 67 anys. Des de ben petit va aprendre l’ofici del seu pare, també anomenat Daniel, i ara continua el negoci amb el seu fill Javier.

Les tres generacions Pozo han arribat a coincidir treballant a la perruqueria de Ca n’Oriac, un dels períodes que la família recorda amb més il·lusió. El negoci va obrir al carrer de Nàpols i, poc després, el març de 1961, es va traslladar a l’avinguda Matadepera, al local on vivia la família. Fins dijous passat, han estat tallant cabells al mateix lloc, durant gairebé 62 anys. Ara, quina coincidència, es traslladen una altra vegada al carrer de Nàpols (número 3). Com les modes, que retornen als orígens.

El Daniel tenia prop de 5 anys quan el seu pare, que era malagueny i havia arribat a Sabadell per buscar-se la vida, va obrir la perruqueria a l’avinguda de Matadepera. D’aquella època encara guarda les navalles d’afaitar. Tot i que al principi no es volia dedicar l’ofici, ja fa uns 53 anys que n’és un professional. Va començar com a aprenent amb 14 anys, però s’hi va posar de ple després de tornar de la mili. “Quan era un nen es treballava els diumenges i a mi m’interessava més futbol. Per sort, em podia escapar!”, recorda.

“El millor de la meva feina és conèixer la gent. Que comparteixin amb nosaltres les seves vivències, les coses bones i les no tan bones”, diu el Daniel. En el sac dels bons moments, té presents les celebracions futbolístiques, tant del Barça com del Madrid. Perquè, com a les famílies, a la perruqueria Pozo hi ha una mica de tot.

N’hi ha que hi han anat tota la vida a tallar-s’hi els cabells i fins i tot hi porten els seus nets, altres hi han espetegat de pas i n’hi ha que van deixar d’anar-hi, perquè ja no hi són. A tots aquests, la família Pozo els guarda un estimat record.