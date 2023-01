La Crida reclama que el dret a vot depengui de la residència i no de la nacionalitat dels veïns de Sabadell

La Crida per Sabadell reclama canvis en l’ordenament jurídic espanyol per garantir el dret a vot de totes les persones que visquin al municipi, independentment de la seva nacionalitat. La formació defensarà aquests canvis en una moció al ple municipal de gener, previst per aquest dimarts, 10 de gener.

Des d’aquesta formació assenyalen que aquelles persones que no tenen la nacionalitat espanyola tenen moltes dificultats per votar, i reclamen facilitar-ho de cara a les pròximes eleccions municipals, previstes per al 28 de maig. Perquè consideren que cap persona és il·legal i el dret a vot de les persones migrades queda vulnerat amb aquesta situació, la qual cosa afebleix la democràcia. Per això, voldrien que sis mesos de residència acreditada fos l’únic requisit per poder votar a les eleccions i que la inscripció al cens fos automàtica, un cop suprimits els tràmits previs.

La portaveu de la Crida, Nani Valero, ha subratllat aquest dilluns en roda de premsa que “estem obligades, com a societat i Ajuntament, la institució més propera a la ciutadania, a aliar-nos als moviments de persones migrades i racialitzades perquè entenem que estan en una situació de no poder gaudir de tots els drets plenament com la resta de la ciutadania”.

Per la seva part, el número 5 a la llista de la formació a les municipals, Allan Contreras, ha explicat que “moltes veïnes no tenen dret a vot tot i tenir permís de residència i formar part de la comunitat, perquè la seva nacionalitat no ho contempla”. I ha afegit que aquells que sí que tenen dret a vot, han de passar “un periple que dificulta moltíssim poder votar”.

La moció de la Crida insta l’Ajuntament de Sabadell a donar suport públicament a iniciatives com RegularizaciónYa, de suport a les persones migrants. I al Parlament de Catalunya a treballar en aquesta línia per fer efectius els drets de la ciutadania, vinculant-los a la residència i no a la nacionalitat. Per últim, el partit reclama que el consistori es presenti com a acusació particular o popular en qualsevol cas que un partit polític faci discursos d’odi i discriminatoris per treure un rèdit electoralista.