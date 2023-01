El prestigiós Nacht Trio aterrarà divendres al Teatre Principal

Nacht Trio arriba al Teatre Principal divendres 13 de gener, a les 20h, convidats per Joventuts Musicals en el marc del Cicle de Música de Cambra. La formació es va crear l’any 2014 de la unió de tres músics solistes de projecció internacional, amb un gran bagatge cultural i artístic.

En formen part la pianista japonesa Kei Hikichi, la violinista finlandesa Linda Hedlund i el clarinetista valencià Miquel Àngel Tamarit. Actualment toquen a les millors sales de concert europees i són convidats a participar en els festivals més prestigiosos.

A Sabadell interpretaran obres de F. Schubert, D. Milhaud, A. Khachaturian, D. Xostakóvitx i G. Enescu. Totes són peces escrites expressament per a trio, ja que aquest és l’objectiu de la formació: difondre el repertori original compost per a conjunts de cambra formats per tres músics.

Joventuts Musicals arrenca aquest 2023 amb una programació de luxe. Després del tret de sortida de Nach Trio, arribarà un altre plat fort de la temporada, tot i que en aquesta ocasió el concert serà al Saló del Principal: el 25 de gener, Record i comiat, amb Pau Armengol (baríton) i Èric Varas (piano).

La programació del Cicle de Música de Cambra continuarà el 10 de febrer. Serà el torn del concert 30+2 , de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell. El programa serà presentat al llarg del concert, que comptarà amb Rehder i Marta Valero, Alex Maestro o Xavi Duch, entre d’altres. Hi podrem gaudir, per exemple, d’Un concerto grosso per a violi i orquestra, de Conga del Fuego Nuevo de Marquez, Dos Piazzolles, Mack the Knife…

Al Saló del Principal, hi aterrarà la guitarrista Maria Ribera, el 22 de febrer. El programa estarà dedicat a Emili Pujol, guitarrista i compositor català que va tocar i compartir molta música i art a Sabadell les primeres dècades del 1900. Per tant, serà un concert amb un gran segell sabadellenc.