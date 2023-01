Els detractors del SurfCity aconsegueixen 11.000 euros per frenar la piscina d’onades

La Plataforma en Defensa del riu Ripoll, formada per les entitats Adenc, Amics del Ripoll, Agrupació de veïns de Gràcia, Moviment Veïnal del Sud, les plataformes PEUS i Massa Crítica, ja ha aconseguit prop d’11.000 euros (10.983 €), gràcies a la campanya de micromecenatge engegada ara fa un mes per costejar els costos legals i judicials per aturar el SurfCity.

Amb aquests prop d’11.000 euros, aportats per 204 col·laboradors, i quan encara queden quatre dies per finalitzar la campanya de quaranta dies, els detractors de la piscina d’onades calculen que ja podran fer front a les despeses de contractar el gabinet jurídic INSTA pel seguiment del projecte, des de la fase d’al·legacions administratives fins als recursos administratius i, si s’escau, fins al contenciós administratiu al TSJC. En aquestes noranta-sis hores per cloure la campanya, la Plataforma en Defensa del riu Ripoll espera continuar sumant esforços per apropar-se a la xifra dels 15.100 euros, per així poder celebrar la Festa del riu Ripoll, prevista per a la primavera del 2023.

D’altra banda, aquest dijous (20.30 h), a Cal Ventura, la Plataforma en Defensa del riu Ripoll celebra una exposició del calendari 2023, que comptarà amb la presència dels diversos artistes participants. A més, se celebrarà un acte poètic amb Josep Gerona, Laia Prat i Roc Casagran.