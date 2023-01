Nomade Vans s’obre camí en el món de les càmpers

[Laura Massallé]

Des que Nomade Vans va llançar la seva plataforma en línia el passat mes de març, el negoci va sobre rodes. La companyia compta amb l’impuls del sabadellenc Antonio Luque i l’egarenc Ignasi Ribó, que van iniciar conjuntament l’aventura fa tot just un any. L’empresa terrassenca, dedicada a la camperització de furgonetes amb dissenys personalitzables, enceta el 2023 amb la previsió de vendre més de 100 càmpers (furgonetes condicionades com a habitatges, utilitzades generalment en períodes de vacances) i facturar uns sis milions i mig d’euros.

El projecte va començar l’estiu del 2021 quan el terrassenc Ignasi Ribó va adonar-se que hi havia molt moviment de càmpers i furgonetes, però no va trobar aquell vehicle de disseny que molts han vist a xarxes com Pinterest.

Ell no tenia relació amb el sector. Va estudiar disseny de so a l’Escac i havia fundat una empresa de màrqueting digital i una altra empresa d’esdeveniments. Sempre, però, havia tingut moltes ganes de fer un projecte que fos escalable i aquí hi va veure una oportunitat. Per això, l’octubre del 2021 va començar a treballar-hi. Mesos després, va buscar finançament extern per posar en marxa el negoci i un dels inversors va ser qui el va portar a conèixer el sabadellenc Antonio Luque, l’altre soci de Nomade Vans. El gener van constituir l’empresa i el març van llançar la plataforma web.

Tres rondes de finançament

Des del seu naixement, han tancat tres rondes de finançament. Una a l’abril de 250.000 euros, una altra d’auxiliar al juny de 165.000 i recentment una tercera de 700.000 euros.

A través de la pàgina ofereixen diversos models de furgonetes (tenen un acord amb un fabricant d’automòbils) i de mobiliari que el client pot configurar al seu gust a través de la mateixa plataforma, escollint els acabats, qüestions com la disposició de les finestres o algun extra més. Tot plegat, amb preus base que van des dels 47.360 fins als 63.369 euros.

Les oficines i el taller es troben en una nau al polígon de Can Petit de Terrassa i tenen una capacitat de producció de deu càmpers al mes, amb serveis que acostumen a completar-se amb un mes i mig.

L’empesa ha estat capaç d’atraure clients arreu d’Espanya i Andorra d’un perfil molt divers. Des de gent d’uns 50 anys amb família, passant per jubilats, fins a joves que teletreballen i es poden permetre el fet de viatjar mentre desenvolupen la professió.