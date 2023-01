Sabadell ja supera el PIB d’abans de la pandèmia

L’economia també ha deixat enrere la pandèmia. El Producte Interior Brut (PIB) sabadellenc no només ha recuperat els registres pre-pandèmia, sinó que els ha millorat: l’any 2021 va enregistrar-se un PIB de 4.872,8 milions d’euros, segons les darreres dades publicades per l’Idescat. El que representa una xifra un 1,1% superior a la de l’any 2019, quan tancava l’any amb un PIB de 4.817,5 milions.

Pel que fa al PIB per habitant, era de 22.500 euros anuals a Sabadell el 2021. Abans de la pandèmia, aquesta xifra era lleugerament inferior, de 22.400 euros. L’any 2020, coincidint amb l’esclat de la pandèmia, el PIB sabadellenc va ser de 4.518,6 milions d’euros i, per persona, 20.900 euros. El 2021, doncs, va iniciar el camí de la recuperació. Terrassa i Rubí, però, són els únics municipis del Vallès que encara no generen igual o més que l’any 2019.

Quines economies del Vallès generen més PIB per habitant? Sabadell es postula com l’onzena ciutat en el rànquing del total de municipis vallesans que generen major PIB per habitant. Les primeres posicions l’ocupen Castellbisbal (97,2 milers d’euros), Polinyà (72,3), Sant Cugat (53,5) i Barberà del Vallès (52,6), segons els registres pre-pandèmia.

El Vallès Occidental és la segona comarca catalana amb un PIB de 29.662,1 milions d’euros, segons les dades del 2019, només per darrere del Barcelonès (93.255,7 milions). La tercera posició l’ocupa el Baix Llobregat, amb un PIB prepandèmia de 28.296,9 milions d’euros.

La reducció del PIB català

La forta reducció del PIB per habitant de Catalunya durant l’any 2020 (-11,2%), condicionat per les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, ha afectat de manera desigual les activitats productives.

Les activitats relacionades amb el turisme i la mobilitat (hoteleria i restauració, transport aeri, refinació de petroli, activitats recreatives, etc.) són les que van resultar més afectades per la pandèmia. En canvi, altres branques com per exemple la sanitat, l’agricultura, la indústria química i farmacèutica o els serveis informàtics van incrementar la seva activitat.

En relació amb el PIB per càpita, dels 23 municipis amb més de 50.000 habitants el 2021, n’hi ha nou amb un PIB per habitant per sobre de la mitjana catalana (31.600 euros) i un d’ells és vallesà, Sant Cugat del Vallès.