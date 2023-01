Les obres de la Gran Via començaran a la Rambla

Les primeres obres de pacificació de la Gran Via començaran la setmana que ve, si es compleix el calendari previst per l’Ajuntament de Sabadell. Des de l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada per Junts, assenyalen en vermell el pròxim dilluns, 16 de gener, com a data d’inici de les primeres obres, molt esperades pels veïns de la zona i que han de comportar reduir el trànsit i, amb això, el soroll i la contaminació. L’arrencada dels treballs serà triple en una setmana, i entre els tres sumen un pressupost de 922.480 euros:

Rambla, 16 de gener

Concretament, es reurbanitzarà la cruïlla entre la Gran Via, la Rambla i l’avinguda Barberà. S’ampliaran voreres, s’elevarà la calçada al nivell de la vorera, s’incorporaran bancs, jardineres, es reforçarà la seguretat i millorarà l’enllumenat. Les obres han de durar tres mesos.

Antoni Forrellad, 19 de gener

En el tram d’aquest carrer, al nord de la Gran Via, es renovarà la vorera i l’enllumenat, s’introduiran nous arbres i zones d’estada i un nou carril bici, que connectarà amb el de la plaça d’Espanya i el que es farà al carrer de l’alcalde Ribé. Es preveu que els treballs acabin al cap de set mesos.

Taulí, 23 de gener

S’eliminarà el pas soterrat i tots els vianants hauran de creuar en superfície, per la qual cosa s’eixamplarà el pas de vianants a peu de carrer. Es reubicaran les parades d’autobús, zones de càrrega i aparcaments. Les obres duraran uns dos mesos.