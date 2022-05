FOTO: Així serà el nou pas de vianants per creuar la Gran Via i arribar al Taulí

L’accés a l’hospital Parc Taulí canviarà en els pròxims mesos. L’Ajuntament de Sabadell preveu fer millores d’accessibilitat per creuar la Gran Via a l’altura de l’hospital i això passarà per suprimir el pas soterrat i ampliar el dels vianants en superfície. L’inici de les obres està per determinar, però es preveu que durin dos mesos i estiguin acabades abans de finalitzar l’any. S’hi invertiran uns 205.000 euros.

Es tracta d’un projecte gestionat des de l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada per Junts per Sabadell. I s’engloba en el conjunt d’actuacions que s’han presentat per pacificar aquesta via, reduir la contaminació i millorar-ne l’accessibilitat. Altres iniciatives són la reforma dels carrers de l’Alcalde Ribé i Antoni Forrellad o la pacificació de la placeta de Calassanç Duran.

Actualment, l’accés al pas soterrat ocupa un espai significatiu a la vorera de les dues bandes de la Gran Via, que es guanyarà pels vianants un cop s’eliminin els dos accessos i la zona que ocupen sigui vorera.

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, va explicar setmanes enrere que l’obra consistirà només en tancar els accessos i senyalitzar el pas de vianants ampliat a la calçada. D’aquesta manera, pròpiament el buit dels passos de vianants soterrats hi seguirà sent. I es podria aprofitar com a magatzems municipals o altres finalitats que s’han d’estudiar.

Licitades les obres del carrer de l’Estació

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha tret aquest dimarts a licitació un altre projecte d’aquest àmbit. Es tracta de la reforma de la zona blava del carrer de l’Estació. Aquest espai deixarà de ser d’aparcament per tenir zones d’estada i incorporar verd urbà.

Aquest projecte té un pressupost de pràcticament 820.000 euros que es dividiran en dos anys. Aquest 2022, es preveu destinar-hi 366.182,68 euros, mentre que la resta -452.774,59- s’invertiran en una segona fase prevista per l’any vinent.