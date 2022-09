El carrer d’Antoni Forrellad tindrà un carril bici un cop acabin les obres de remodelació que s’hi faran. La Junta de Govern Local va adjudicar ahir dilluns els treballs, amb un pressupost de 455.100 euros, promoguts des de l’Oficina Gran Via Ripoll. L’empresa adjudicatària és Iarsa Obres i Promocions. Com la resta d’actuacions a la Gran Via, aquesta també està cofinançada pels fons europeus Next Generation. Al consistori, la previsió és que les obres comencin aquest mes de desembre i acabin al voltant de mig any després, cap al mes de juliol del 2023.

La principal novetat del projecte és que s’incorporarà un carril bici de doble sentit segregat del trànsit al tram d’actuació, que serà el de la plaça d’Espanya a la carretera de Prats, i no de moment fins al passatge de Somosierra, que és on acaba el carrer d’Antoni Forrellad.

Ampliar els carrils bici

Amb aquest projecte, l’Ajuntament vol ampliar la xarxa de carril bici de la Gran Via, que ja vindrà des del carrer que dona continuació a aquest, el de l’Alcalde Ribé. Alhora, es volen crear nous espais d’estada i millorar l’espai públic, amb més protagonisme pels vianants i el ver urbà. En els pròxims nou mesos es preveu enllestir la primera part del projecte de reforma del carrer d’Antoni Forrellad, que tindrà una segona fase més endavant.

Altres fases del projecte

En una segona part, es vol pavimentar l’espai que hi ha al límit de la carretera de Prats en sentit Castellar i relacionar-lo amb la plaça de Gabriel Morvay.

Si es tirés endavant aquesta segona fase de l’actuació, la inversió prevista a hores d’ara seria d’uns 377.000 euros, amb els quals en total la inversió en tota aquesta zona superaria els 800.000 euros. De moment, però, aquesta segona fase de les obres no està programada i caldrà esperar als pròxims anys.