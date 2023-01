Festival Embassa’t 2023: els artistes confirmats per a la 15a edició

El festival Embassa’t prefereix enretirar a poc a poc la tela que emmascara el cartell de 2023, per assaborir mos a mos les sorpreses. Però, a falta d’unes quantes sorpreses per anunciar, es comença a definir la 15a edició de l’esdeveniment, que se celebrarà el 19 i 20 de maig a l’amfiteatre del Parc de Catalunya. De moment, hi ha 13 artistes confirmats perquè els lleials assistents a la cita ja puguin adquirir l’abonament amb la seguretat de gaudir d’una selecció talentosa, heterodoxa i emergent de músics del panorama nacional i internacional.

El director de l’Embassa’t, Arnau Solsona, destaca que l’esdeveniment manté “el segell” a l’hora de programar propostes de notable trajectòria i “descobriments variats i de qualitat”. Serà una edició especial, marcada pel 15è aniversari. Com sempre, el festival reivindica orgullós que molts artistes que triomfen globalment, abans han passat pel seu escenari. El cas recent més paradigmàtic, una Rigoberta Bandini que l’any 2021 encara havia d’esclatar.

El cartell de 2023 és ple de noms que, tot i sumar milers de fans a tot el món, potser resulten desconeguts. Propis de l’escena indie, rock, funk, house o folk, entre altres gèneres, descobrim alguns dels artistes confirmats del festival Embassa’t.

!!! (Chk Chk Chk)

Banda nord-americana (Sacramento, Califòrnia) que fusiona estils com el rock, el punk, el funk i l’electrònica. Formada els anys 90 per Nic Offer i Mario Andreoni, es va mudar a Nova York per impulsar la carrera musical.

Després de més de dues dècades, els impronunciables !!! continuen a la cresta de l’onada, amb un novè àlbum, Let It Be Blue (Warp, 2022), que presentaran en directe a l’Embassa’t. Seran un dels caps de cartell.

Pol Batlle amb Rita Payés

Batlle tanca etapa amb Ljubliana and the Seawolf i, amb la seva parella, la cantant i trombonista Rita Payés, presenta l’àlbum Salt Mortal (autoeditat, 2022). “Un luxe tenir-los”, resumeix Solsona. Tot i que és complicat etiquetar el singular gènere del duo, alguns experts s’hi refereixen com a “folk metafísic”.

Marina Herlop La cantant, pianista i compositora catalana Marina Herlop, que ja compta amb l’experiència d’una gira internacional, presentarà en el festival el seu tercer disc, Pripyat (PAN, 2022). Les seves melodies experimenten amb missatges indesxifrables, encriptats, i majoritàriament batecs i textures de naturalesa electrònica. Gazzi El jove discjòquei andalús crearà l’ambient perfecte a l’Embassa’t, a disposició de qui tingui ganes de ballar o, simplement, gaudir de les atmosferes que crea des de la seva taula de sons. La direcció musical del festival en destaca la capacitat per conjugar “melodies que resulten alhora nostàlgiques i lluminoses”. Mainline Magic Orchestra Música house amb sintetitzadors, caixes de ritmes, flautes electròniques i veus. Des de l’Embassa’t adverteixen que, una vegada pugin a l’escenari, faran embogir el públic amb les seves excentricitats. Escolteu l’èxit Dog Syndicate per anar-vos familiaritzant a la seva essència. Julieta Un talent emergent que, amb el seu particular estil, ja s’ha colat a les emissores de música del país i es va embutxacar un premi Enderrock per a Ni llum ni lluna (Music Bus Records, 2022), com a millor disc revelació. Juga amb un pop modern, amb influències indie, reggaeton i d’electrònica, que es balanceja des de l’exaltació fins a la tranquil·litat. Algunes de les seves composicions tenen les qualitats de Rosalía, buscades o no. Aterrarà al festival amb un nou treball, segons avança l’Embassa’t.

Jimena Amarillo

Una mica de “pop monyes sense complexos”. No ho diem nosaltres, sinó que així s’han autodefinit. La valenciana Jimena Amarillo expressa amb sinceritat des de les seves entranyes sentiments amorosos íntims, amb facilitat per la descripció d’escenes customistes de relacions entre joves, amb qui connecta a la perfecció. Tot plegat, amb melodies que llisquen amb lleugeresa. Diuen que quan estem enamorats, totes les cançons parlen de nosaltres. Les seves, ho fan.

Són un fenomen estatal, que han rebut elogis de personatges tan dispars com C Tangana, qui en va expressar admiració, o de l’exseleccionador Luís Enrique, en un dels directes de Twitch del Mundial de Qatar.

Aquí en teniu un tastet. Arribaran amb un nou disc a sota el braç, encara pendent de revelar, però previst per a la primavera.

I molt més. En aquesta 15a edició, passarà per l’escenari els enèrgics Biznaga; el punk electrònic dels lleidetans La Èlite; el referent electrònic Yung Prado; el segell local de Lucient b2b Baldman, que tancarà l’escenari club; la discjòquei catalana Nahoomi; i el productor valencià Pépe. Encara queden sorpreses A diferència dels anys anteriors, en què l’Embassa’t programava concerts des de dijous fins a dissabte, en aquesta edició només s’han anunciat dos dies d’actuacions (divendres i dissabte). Ara bé, des de l’organització avancen que el festival anirà acompanyat d’una celebració d’aniversari dels 15 anys que comportarà més activitats la resta de la setmana. Per altra banda, tot i que encara no se n’ha anunciat la data, tot apunta que hi haurà novament una nova edició del Petit Embassa’t, en què es programen grups dirigits a un públic familiar.