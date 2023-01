Demanen una campanya per a retirar els arbres de Nadal

“Seria ideal que hi hagués una campanya específica per a recollir els arbres de Nadal un cop han passat festes”, demanen uns veïns de Sabadell que s’han hagut de desfer del seu. Sabadell no disposa d’una campanya de recollida d’avets específica, com sí que ho fan a altres municipis com ara a Barcelona, on s’han instal·lat 227 punts de recollida d’arbres de Nadal o Tarragona, que replantarà els arbres al viver municipal.

L’alternativa que ofereix Sabadell és la mateixa que durant la resta de l’any per a la retirada de voluminosos. “No m’han vingut a buscar l’arbre com m’esperava. Haurien de tenir un servei específic per això, no utilitzar el general que serveix per deixar els mobles”, lamenta un dels veïns.

A la Fira de Santa Llúcia de Sabadell s’han venut 800 arbres naturals aquest any. “Alguns clients els replanten, altres se’n desfan al punt blau o truquen a la recollida de mobles”, explica Dolors Casas, presidenta de la fira. La Maria, veïna del Centre, no veu clar que no hagi sorgit una iniciativa com en altres municipis on es fa servei de recollida específic i proposa que “es posin més facilitats als ciutadans”.