La Foradada més característica de Sabadell

El torrent de Colobrers és un dels elements protegits en el pla de protecció del patrimoni sabadellenc. I és que la seva singularitat fa d’aquest un lloc únic al rodal de Sabadell. Entrar al seu interior comporta endinsar-se en un entorn totalment diferent a la ciutat, i això crida l’atenció de sabadellencs com Fèlix González, assidu de l’espai. “El torrent sempre m’ha fet gràcia perquè quan hi entres sembla que estiguis en una altra ciutat, en un altre món”, diu.

La seva verdor convida a passejar-hi i descobrir el seu interior, amb elements destacats com la Foradada, a la imatge d’aquest article. Es tracta d’un forat artificial fet a la roca del torrent per desviar el curs de l’aigua i aprofitar les terres que formaven el meandre com a zona d’horta. En aquesta intervenció a l’espai natural es va construir un mur de contenció per on salta l’aigua i passa per sota la zona excavada.

La singularitat de l’espai és un dels grans atractius característics del torrent de Colobrers, plató de moltes fotografies.