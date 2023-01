Doble triomf de l’OAR Gràcia Sabadell com a visitant

Jornada molt positiva pels sèniors de l’OAR Gràcia. El masculí, en el primer partit de l’any i últim de la primera volta, va vèncer amb comoditat el Sant Martí per 28-35. Tot i això, l’actuació del conjunt verd-i-blanc va anar a menys en el tram final per un excés de relaxació i de pèrdua de concentració, això sí, quan tenia els dos punts pràcticament a la butxaca pel gran avantatge de què disposava en el marcador.

Després de superar el 2-0 inicial, el Gràcia va tenir el domini del partit amb curtes diferències fins al minut 15 (8-10). Superat l’equador de la primera meitat, el gol de Sergio Àlvarez i els dos següents de Guillem Correro van iniciar la fase en què el conjunt sabadellenc trencà del tot l’enfrontament amb bon treball defensiu, aturades del porter Joan Leon i encert en la majoria d’ocasions generades. El parcial 2-10 va permetre el Gràcia doblar en gols el Sant Martí i afrontar la segona part amb plena tranquil·litat (10-20 al descans).

Els barcelonins van tornar més intensos però en primera instància no van poder estrènyer el marge, al contrari, es va fer encara una mica més gran amb el (16-28). Tal com havia passat abans, el minut 15 va marcar el punt d’inflexió, aquesta vegada per donar pas al domini del conjunt local que va treure rendiment, d’una banda, als atacs amb 7 jugadors prescindint del porter, tot i que li costà encaixar un parell de gols a porteria buida, i d’altra banda, a les pèrdues de possessió i ocasions no transformades pels graciencs que van propiciar uns quants contracops cap a la porteria defensada ara per Carles Bonàs. En aquests instants finals va ser el Sant Martí qui va superar en encerts el Gràcia (parcial 12-7), però només per restar contundència en el marcador definitiu.

Finalitzada la primera volta, l‘equip de Pere Ayats és un dels cinc que empaten a 22 punts, per darrere del Sant Cugat (24) i del líder Granollers (27). Set aspirants, doncs, a les dues places disponibles per a la fase d’ascens. La segona volta es presenta força atractiva. Bordils, plaça complicada per al Gràcia aquest proper diumenge en defensa dels seus interessos.

Patida victòria del femení

Si el líder Mislata va cedir un punt a Mataró (22-22), el Gràcia (2n classificat) va estar a la corda fluixa en el partit contra el Levante (27-30), a priori assequible per la diferència que els separa a la classificació. No va ser fins a darrera hora que les jugadores de Carol Carmona van poder resoldre la situació compromesa amb el parcial 0-3 que acabà amb la igualtat i que sentencià.

La irregularitat de les verd-i-blanques en les seves possessions, afegida a una línia defensiva sense la contundència necessària, les va privar d’exercir la teòrica autoritat sobre l’onzè classificat i d’obrir forat quan en van tenir l’ocasió. Tot plegat es va traduir en un partit amb alternatives que es va decidir a favor de qui va cometre menys errades en els últims 5 minuts.

Després d’un inici d’intercanvi de gols (7-7) el Gràcia va gaudir d’un primer intent d’escapar-se amb el parcial 0-4 (7-11), però va deixar escapar l’oportunitat i el Levante va escurçar la diferència, que quedà en mínima amb el darrer quan faltava d’un segon per al descans (16-17).

Quatre pèrdues de possessió consecutives de les verd-i-blanques a la represa van servir perquè el conjunt valencià capgirés el marcador (21-19). El Gràcia va saber reaccionar immediatament (22-24) però tampoc no va poder allargar aquesta curta fase de superioritat i el Levante tornà a pispar-li l’avantatge (25-25). Amb gol de Fiona Monllor (27-28) es van començar a descomptar els 5 últims minuts.

Aleshores, només hi va haver els dos gols de Paula Pérez i Janna Sobrepera que van ser decisius (27-30). Encara que quedaven dos minuts i un dels àrbitres hi va voler afegir un toc d’emoció quan va anul·lar el gol de Maria Monllor per una inexistent falta en atac, teatral, això sí, per part de la defensora, el Levante no aconseguí superar Mercé Buxó en els seus intents a corre-cuita.