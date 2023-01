Encetem el dimarts amb l’actualitat marcada pel temporal de vent i pluja que colpeja Sabadell en les últimes hores, i que comportarà a partir d’aquest dimecres una significativa baixada de les temperatures.

Els Bombers de la Generalitat han rebut una dotzena d’avisos per l’episodi de forts vents entre les 22.00 i les 7.00 hores i fins a 62 des de dilluns, segons ha informat el cos d’emergències a través de les xarxes socials. La regió que concentra més alertes és la metropolitana nord, de la qual en forma part Sabadell, amb 29 avisos.

El Sergio Bonillo, de 30 anys i resident a Torrelles de Llobregat, acabava de recollir amb cotxe a la seva parella, veïna de Sabadell. Eren les nou del vespre i transitaven pel carril esquerre de la carretera de Bellaterra, a l’alçada de l’aeroport, amb direcció Barcelona per incorporar-se a la C-58. De sobte, narra el testimoni, van veure “una llum que s’apropava per darrere com si fos una nau espacial”.

La Policia Municipal de Sabadell investiga si l’accident mortal de divendres al vespre a la carretera de Bellaterra va ser fruit d’una picabaralla amb un tercer vehicle.

El 17 de gener és un dia especial per a Sabadell. I encara ho serà més aquest any, ja que la ciutat recupera una de les festes populars més importants després de dos anys sense celebrar-se amb normalitat per culpa de la pandèmia. Sant Antoni Abat torna aquest dimarts.

Sabadell ha tancat l’any 2022 amb més aturats de llarga durada que abans de la Covid. La ciutat té 5.320 persones que fa més d’un any que no troben feina, mentre que el 2019 la xifra era de 4.978 persones (6,87%), segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament de Sabadell.