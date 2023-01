Fort interès empresarial arran de l’entrada en vigor del nou impost sobre el plàstic

La Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat aquest dimecres una sessió informativa per a les empreses de la seva demarcació arran de l’entrada en vigor del nou impost especial sobre els envasos i plàstics no reutilitzables. La convocatòria ha tingut una acceptació molt àmplia entre les companyies, ja que són molts els dubtes i qüestions que estan sorgint en aquestes primeres setmanes d’implantació.

L’entitat econòmica ha comptat amb l’experta en packaging, doctora en química ambiental per la UB, enginyera química i sòcia-fundadora de RepaQ Packaging Consulting, Montserrat Castillo, per explicar els principals aspectes i consideracions del nou impost. Es troben afectats per l’impost els envasos no reutilitzables que continguin plàstic, els productes plàstics semielaborats i els productes plàstics destinats a permetre el tancament, comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables.

En la seva exposició, Castillo ha detallat a través d’exemples pràctics com s’ha de declarar i liquidar l’impost i les principals obligacions formals en termes de facturació. També ha exposat alguns supòsits d’exempció, devolució i deducció i ha facilitat informació i documentació als assistents per tal d’aprofundir en la matèria.

La Cambra de Sabadell té previst organitzar properament tallers d’assessorament grupal per a les empreses que necessitin suport específic en aquest tema.