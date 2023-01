Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

La segona part del temporal arriba a Sabadell amb una caiguda notable de les temperatures, que podrien baixar dels 0 graus durant els pròxims dies. La primera meitat de setmana, en canvi, ha estat marcada pels forts vents.

L’arribada de la borrasca Fien ha deixat un rastre de molt vent, fred i poques precipitacions a Sabadell. Dimarts passat, segons l’anemòmetre del Servei Meteorològic de Catalunya, ubicat a l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, es van superar les ràfegues de vent superiors als 70 km/h, arribant fins als 72 quilòmetres per hora, entre la franja horària de les

13 h a les 15 h.

Tocar les flors on s’aturi una abella, tots els peixos possibles d’un fons marí o aixecar la mà per tocar els planetes que s’il·luminin. Però tot en realitat virtual, des d’un llit de la unitat de cures intensives (UCI), i sense haver de fer servir cap instrument com les típiques ulleres. És l’eina que l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) va presentar dimecres juntament amb l’empresa Eodyne Sysitems.

Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han incrementat el nombre usuaris durant el 2022 a Sabadell i se situen en xifres similars al 2019, any previ a l’esclat pandèmia. Les cinc estacions de la ciutat han recuperat més del 90% dels passatgers d’abans de la Covid-19.

Des de l’any 2015 fins a l’any 2021 Sabadell ha rebut més de 73 milions d’euros per fer polítiques actives d’ocupació (PAO), és a dir, una mitjana d’uns 10 milions d’euros anuals, segons un informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Quan falten 13 dies per tancar el termini del mercat d’hivern, el Centre d’Esports manté obertes diverses operacions, a l’espera de concretar. Un central continua sent l’objectiu prioritari per reforçar una posició clau pel sistema que utilitza el tècnic Miki Lladó.