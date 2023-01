Ràfegues de més de 70km/h, fred i poca pluja

L’arribada de la borrasca Fien ha deixat un rastre de molt vent, fred i poques precipitacions a Sabadell. Dimarts passat, segons l’anemòmetre del Servei Meteorològic de Catalunya, ubicat a l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, es van superar les ràfegues de vent superiors als 70 km/h, arribant fins als 72 quilòmetres per hora, entre la franja horària de les

13 h a les 15 h.

La velocitat mitjana del vent durant tot el dia va ser superior als 20 km/h. Aquest episodi de vent molt intens va causar nombrosos desperfectes a la ciutat, entre els quals, la caiguda d’un arbre sobre un vehicle a Can Deu. Els Bombers de la Generalitat van fer un total de 45 actuacions. Les fortes ràfegues de vent, que ahir dimecres ja van perdre intensitat, no van venir acompanyades de precipitacions destacades, com sí que va passar en altres punts del territori, especialment, al nord de Catalunya.

Des del passat diumenge i fins ahir dimecres, tot i l’inesperat front del passat dimarts a primera hora, les pluges han estat molt minses, inferior al litre i mig durant els quatre dies (1,1). A excepció d’avui a la tarda, el sol serà el gran protagonista fins a finals de setmana, amb una temperatura de rigorós hivern, per sota la mitjana climàtica.

S’espera que la temperatura mínima se situï per sota els 0°C durant aquesta i les següents nits. En els darrers dies, la temperatura mínima ha oscil·lat entre els 3,5°C i els 1,3°C.

Més de dos graus per sobre

“Durant la segona meitat de la setmana vinent la temperatura baixarà entre 5°C i 10°C respecte a l’actual, i hi haurà glaçades, entre febles i moderades a l’interior i no se’n descarten de puntuals al litoral”, apunten des del Meteocat. Durant aquesta primera quinzena de gener, la temperatura mitjana ha estat per sota els 9°C (8,6), molt per sobre de la mitjana del mes de gener de l’Atles Climàtic de Catalunya (1961-1990), que se situa als 6,55°C.