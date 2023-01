Realitat virtual per accelerar la recuperació dels pacients a l’UCI: la nova eina amb què treballa el Taulí

Tocar les flors on s’aturi una abella, tots els peixos possibles d’un fons marí o aixecar la mà per tocar els planetes que s’il·luminin. Però tot en realitat virtual, des d’un llit de la unitat de cures intensives (UCI), i sense haver de fer servir cap instrument com les típiques ulleres. És l’eina que l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha presentat aquest dimecres juntament amb l’empresa Eodyne Sysitems, ja que el projecte neix de la col·laboració publicoprivada entre aquestes dues parts i compta amb l’ajuda d’Acció de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta eina utilitza la gamificació per recuperar les capacitats cognitives i de mobilitat dels pacients, i intenta reduir les seqüeles que puguin tenir. La neuropsicòloga investigadora de l’I3PT Sol Fernández estima que podran arribar a reduir 1,3 dies l’estada dels pacients a l’UCI, una mica més de 24 hores, la qual cosa té un benefici econòmic perquè redueix els costos, però sobretot és bo en l’àmbit assistencial. Fernández apunta que escurçar l’estada a cures intensives i passar a planta, “on hi ha un règim de visites més obert, més llum i el pacient es pot moure millor, té un impacte directe emocional i probablement també cognitiu”. La investigadora assegura que haver pogut desenvolupar la part tecnològica amb un tercer, Eodyne en aquest cas, ha permès accelerar el desenvolupament de l’aplicatiu, que neix del projecte Enric iniciat a l’hospital el 2017. El CEO de la companyia, Santiago Brandi, calcula que en dos anys el nou dispositiu de realitat virtual podria sortir al mercat, un cop s’hagi acabat de validar la seva utilitat i completat la resta de passos perquè es pugui fer servir als hospitals.

Entreteniment i recuperació es barregen en aquesta eina, que com ha indicat Sol Fernández, s’adapta a les possibilitats de cada pacient, tenint en compte aspectes com la mobilitat. I a tots els ajuda a recuperar capacitats motores o de retenció que moltes vegades queden afectades en aquest tipus de pacients.

 

Una de les seves principals característiques és que per funcionar, el dispositiu funciona amb un sistema que visió per computador que pràcticament només necessita un ordinador, una pantalla i una càmera, per la qual cosa es pot transportar d’un pacient a un altre sense gaires problemes. El repte, aquí, tal com han indicat els desenvolupadors, és que s’ha d’higienitzar en cada ús. Precisament, per això no s’utilitzen ulleres, per evitar la transmissió de malalties, i perquè els pacients d’UCI sovint estan intubats o rodejats de molts aparells als quals podria fer nosa o interferir.

Ajuda d’Acció

La presentació del dispositiu s’ha fet a la nova nau de recerca del Parc Taulí, a l’edifici del costat de la Torre de l’Aigua. I ha comptat amb la presència del secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, i conseller delegat d’Acció, Albert Castellanos. Acció va aportar 70.000 euros per al desenvolupament del projecte.

El secretari ha subratllat l’interès d’aquest projecte perquè “demostra la capacitat del nostre sistema de recerca, en aquest cas clínica, al sector productiu”. En un àmbit que assegura que ja està creixent de forma important i ho seguirà fent: la salut digital. “Es preveu que l’aplicació de les tecnologies digitals en la pràctica mèdica creixi a ritmes aproximats cada any d’un 16%”, ha dit. Castellanos ha recordat que el Taulí ja és a l’elit de la recerca catalana com a centre Cerca.