Premis Gaudi, Goya i Òscar: el talent sabadellenc en el cinema

Hi ha vides de pel·lícula. I vides dedicades a les pel·lícules. Com les de diferents sabadellencs amb molt talent que han fet del cinema molt més que la seva professió. Els joves directors Christian Avilés i Hèctor Romance en són dos bons exemples, com també la maquilladora Montse Sanfeliu. La feina que fan és reconeguda amb seleccions als guardons més prestigiosos: els Òscars, l’Os d’Or a la Berlinale i els premis Gaudí i Goya. Més enllà dels resultats, ja són cineastes de premi.

Christian Avilés opta a un Os d’Or al Festival Internacional de Cinema de Berlin (Berlinale).

Només té 25 anys i és l’únic director català que opta a guanyar un Os d’Or de la Berlinale, un dels festivals de cinema més importants del món. Christian Avilés hi està nominat pel curtmetratge ‘La herida luminosa’, el seu treball de final del Grau de Cinema i Audiovisuals de l’Escac. La sorpresa va enganxar el sabadellenc treballant en una llibreria de la ciutat durant les festes nadalenques. I vinga, rumb a Berlín. “Ha sigut una gran alegria. Ens dona una visibilitat molt més gran del que podríem haver imaginat. Farà que altres audiències s’hi interessin”, celebra.

El curtmetratge ens endinsa en “una fantasia” que tracta amb “ironia dramàtica” el turisme massiu de joves anglesos a les Illes Balears. “Fantasiejo amb la idea que, a darrere la idea de diversió barata, consum d’alcohol, drogues i ‘balconning’, hi hagi un turisme espiritual. Com si fos un peregrinatge a un lloc sagrat, al més enlla”, avança. Els joves, “a la recerca de la llum i la calor, volen absorvir-lo i ser recipients per transportar-lo al seu ombrívol Regne Unit natal”, especifica la presentació oficial del curt.

Avilés explica que és un curt amb una estructura de conte, acompanyat per una veu de fons, i rodat en 16mm, per “buscar l’atmosfera mística”. El sabadellenc, a més, s’ha encarregat de la composició de la banda sonora i de l’edició musical del curtmetratge.

Montse Sanfeliu, nominada a dos premis Gaudí i a un Goya

Montse Sanfeliu ja sap què és guanyar un Gaudí i un Goya. Ho va fer el 2016 per la seva feina de maquillatge i perruqueria a ‘Ningú no vol la nit’, d’Isabel Coixet.

Té moltes possibilitats de repetir la gesta, que afronta “amb nervis i molta il·lusió”. Està nominada a dos premis Gaudí per la feina a ‘Los renglones torcidos de Dios’ i a ‘Malnazidos’. Per la primera pel·lícula, també és candidata a rebre un Goya, l’11 de febrer.

Com a ‘freelance’, és fitxada pels directors perquè treballi a les seves produccions. A darrere de la nominació, hi ha una quantitat ingent de feina. Tot comença per una fase d’investigació. Per exemple, per a preparar el maquillatge de ‘Los renglones torcidos de Dios’ va utilitzar de font un psiquiatre, per veure com funcionaven els manicomis a finals dels anys 80. “Necessitava saber què passava amb les dents, cada quant se les rentaven, si es tallaven els cabells i com ho feien…”. Que resulti creïble la caracterització dels personatges, depèn en bona part d’ella i el seu equip.

Ha de definir els ‘looks’ amb el director, fer les proves amb els actors i testejar els resultats davant la càmera. Per exemple, ella a fet “cabell a cabell” la perruca que utilitza l’actor Eduard Fernández a ‘Los renglones torcidos de Dios’. Després, toca la feina de rodatge, que no és fàcil. A cadascun dels films pels quals està nominada, hi ha més de 150 figurants, que amb l’equip cal maquillar.

Hèctor Romance, primer ajudant de direcció a ‘El fred que crema’ (nominat als Gaudí com a millor film) i del curtmetratge ‘Plastic Killer’ (preseleccionat als Òscars)

Per a Hèctor Romance, “el cinema és una forma de vida”, explica. Ha treballat com a primer ajudant de direcció a ‘El fred que crema’, nominada a un premi Gaudí com a millor pel·lícula, i al curtmetratge ‘Plastic Killer’, que està entre els 15 millors curtmetratges seleccionats pels premis de cinema més importants del món, els Òscars. El 24 de gener, s’anunciarà si finalment el curt és nominat.

La seva feina consisteix a organitzar el rodatge, que afirma que “és una balança entre temps i diners”. Rep la confiança del director per desglossar el guió i organitzar què es roda, coordinar un ‘set’ que a vegades està format per més d’un centenar de professionals, controlar el tempo dels processos… “Intento fer només un projecte així a l’any. Perquè acabes baldat”, reconeix. “Però és molt satisfactori”, matisa.

És el creador del documental ‘Mr. Hand Solo’, sobre un noi amb síndrome de Poland i la seva pròtesi feta de peces de Lego. També és el director del curtmetratge de terror ‘Quiet’, estrenat en el festival mexicà Mòrbido, un dels més importants de Sudamèrica, i preseleccionat al japonès Short Shorts Fest.

A més, ha creat i dirigit el vídeoclip ‘Dones d’Aigua’, que ha rebut 14 premis internacionals, s’ha projectat a 25 països i ha estat seleccionat a 60 festivals.

“Hi ha molta dedicació. Per mi els projectes són 24 hores, 7 dies. Des dels 14 anys sabia que volia ser a darrere les càmeres”.