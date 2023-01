Els Premis Etalentum reconeixeran la tasca de tres empreses de Sabadell

El pròxim dimarts 24 de gener, a les 18 hores, tindrà lloc l’acte de lliurament dels Premis Etalentum, guardons impulsats per l’empresa Etalentum que reconeixen a les empreses de Sabadell i del seu entorn que hagin contribuït de manera decisiva a impulsar el capital humà dintre les seves estructures. L’acte serà presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

La companyia Etalentum, dedicada a la selecció de personal, ha creat aquests premis amb l’objectiu de destacar la tasca que fan moltes empreses i que sovint no és prou reconeguda. Els guardons han valorat que les empreses treballin en aspectes com la promoció del talent intern i extern; el nivell de compromís amb els treballadors; la creació d’oportunitats per a la formació i el desenvolupament professional; l’aplicació de polítiques de conciliació, integració, gènere i salut, així com les bones polítiques de comunicació interna i de transparència.

Tres categories

Així mateix, els Premis Etalentum tenen 3 categories, per mida d’empresa, i també un premiat d’honor. Un comitè d’experts, format per un representant de l’Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, Banc de Sabadell, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Etalentum, han creat una llista d’empreses candidates, que després han estat votades pels ciutadans mitjançant una enquesta.

Hi ha 19 empreses candidates i els guanyadors no es coneixeran fins al dia 24. El premiat d’honor, que és l’únic votat directament per comitè d’experts, també es comunicarà el dia del lliurament dels premis. “Esperem que l’acte del pròxim dimarts sigui un èxit. Volem reivindicar aquelles empreses que aposten pel talent”, afirma el soci fundador d’Etalentum, Jaume Alemany.

Empreses candidates

Les empreses candidates de més de 100 treballadors són: Moventia, Dentaid, Uriach, IDP, Netejes Muñoz i Motor Munich.

Les empreses candidates de 26 a 100 treballadors són: Cafés Pont, Gravity Works, Andrés Maldonado, Vestilab i Reprografia Industrial de Catalunya

Les empreses candidates de menys de 25 treballadors són: Serret Mobles, Idealmedic, AIS Vision Systems, Anubis Cosmetics, Beor Bakery Equipment, Play Off Informática, Polytex Gestión automatizada de Prendas i Innova Experts.