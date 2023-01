El pentinat masculí s’enganxa a la moda i a les xarxes socials

No és només anar a la perruqueria, sinó buscar un nou estil o adaptar-se a l’última moda. El pentinat masculí ha evolucionat de manera espectacular els últims anys. Adolescents i joves, sobretot, marquen tendències, en alguns casos per influència de personatges públics que són referents i també de les xarxes socials. Ho hem pogut comprovar de primera mà a través d’una saga de perruquers de Ca n’Oriac.

El canvi ha estat abismal”. Ho asseguren Juan Pardo i els seus dos fills, Moisés i Jairo, que treballen junts a la perruqueria Vadepelo de Ca n’Oriac. S’ha convertit en un referent al barri: aquest mes de gener ha complert 26 anys de servei, especialitzat en el pentinat masculí. El patriarca, que ja tallava els cabells l’any 1968, explica que “abans només existien tres estils: el dels nens amb la ratlla, el clàssic per a adults i els que es casaven amb el tall a navalla. Ara, el ventall és enorme i ens hem hagut d’adaptar a les necessitats. El client et demana un pentinat molt concret i és una feina gairebé personalitzada”.

TikTok i Instagram

El seu fill, el Moisés, recorda que van començar a notar un canvi de tendència l’any 2000, però va ser a partir del 2018 quan es va produir un autèntic ‘boom’ amb els tipus de pentinat, especialment per part d’adolescents i joves. “Les xarxes socials han tingut una gran influència aquests últims anys, sobretot TikTok i Instagram. Alguns nois ens ensenyen alguna foto del mòbil buscant aquell tallat concret. No volen desentonar amb la societat que ells viuen i pretenen anar a l’última moda. A vegades ens demanen coses extravagants. Nosaltres intentem aconsellar-los tenint en compte el seu tipus de cabell i altres aspectes i alguns ho accepten”.

Estils molt variats

Què és el que demanen especialment els joves? La majoria de talls de moda comencen amb el pèl curt als costats i llarg en la part superior. A partir d’aquesta premissa, s’han creat diferents estils que també requereixen l’ús de productes adequats com la cera, gomina, laca o unes pólvores per no despentinar-se.

El Pompadour, més conegut com a tupè pel gran volum de cabell sobre el front, és un dels estils més sol·licitats. També és molt popular el degradat, fade, especialment en adolescents. Bàsicament, consisteix a portar el cabell més llarg en la part superior, a vegades molt desestructurat, i curt als costats i la part inferior.

Que sigui modern i versàtil. Aquesta és una de les peticions més habituals. A partir d’aquesta condició, trobem talls com el Quiff (informal i de volum), el Spiky hair (pel de punta), el tall militar, el French crop (pentinat curt per a nois amb serrell) o l’anomenat Side Part, un tall de noi clàssic que té diferents versions, per exemple el cabell curt amb una ratlla lateral.

Juan Pardo afegeix que una de les tendències que sempre ha tingut molt d’èxit és el ‘tall del ventall’. “El cabell de la part davantera et cobreix fins per sota les celles, a vegades ni et deixa veure. És un ondulat cap amunt, un tupè gegant”, matisa.

Les motivacions

Què diuen els protagonistes? Estudiants de l’Escola Industrial de Sabadell han explicat les seves motivacions i preferències. L’Adam Codina reconeix que “tots tenim alguns referents i quan canvien de pentinat intentem copiar-los. En el meu cas, per exemple, em fixo en el futbolista Alejandro Garnacho”. Es tracta d’un jove jugador hispà-argentí de 18 anys actualment a les files del Manchester United amb més de 4 milions de seguidors a Instagram.

Afegeix que “intento anar a la perruqueria una vegada al mes i encara que tinc algun pentinat com a preferència, he fet alguns canvis radicals com tenyir-me els cabells. Els companys i amics solen canviar i a vegades també els copio”. Al seu costat, l’Izan és força contundent: “Els influencers de les xarxes marquen la línia i en el meu cas he arribat a ensenyar al meu perruquer una foto del mòbil perquè em faci aquell pentinat. Procuro anar-hi dues vegades al mes i sempre és el mateix perquè ja em coneix a la perfecció. Ara mateix porto un degradat amb pic, un estil molt habitual entre els joves”.

Per trencar una mica aquesta dinàmica, el Xavier Lara es confessa “bastant clàssic” en el seu pentinat. “No m’agrada canviar gaire i soc de mantenir el mateix estil. Fa temps em vaig fer metxes rosses i també em vaig pelar a l’1, però no em va agradar”.

Opinions

Alfons, de la Plaça d’Espanya: “Vinc cada dues o tres setmanes. El cabell forma part de la imatge de cadascú i és important cuidar-se”

Jordi, de Castellar del Vallès: “No canvio gaire d’estil. Li dic al Moisés ‘com sempre’. M’agrada crear un vincle amb el meu perruquer”

Eric, de Terrassa: “Prefereixo venir a Sabadell perquè coneixen el meu estil. La perruqueria és una prioritat a la meva vida”