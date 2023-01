Fotos: La Llanera Trail celebra la seva 8a edició consolidant el format de 14 km

La 8a edició de La Llanera Trail ha tornat a omplir els carrers de Sabadell de corredors. En un matí fred de diumenge, gairebé 800 corredors s’han calçat les vambes per participar en la cursa de muntanya de Sabadell. Prop de 180 corredors ho han fet a la marató i més de tres-cents a la mitja marató així com a la de catorze quilòmetres. Un format, el de 14 km, que s’ha celebrat per segona edició i, en paraules de David Fernàndez-Oliver, membre de l’organització, “s’ha consolidat”.

Com a curiositat de l’edició d’enguany cal destacar la participació del primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Els podis

El triomf en la marató ha estat per Lluís Ruizoller (3:28:04) i Ragna Debats (4:04:12). La categoria masculina l’han completat Gerard Morales (3:40:45) i Victor Vinyals (3:47:58). A la femenina la segona posició ha estat per Monica Peña (4:50:47) i la tercera per Maria Santamaria (4:54:19).

A la mitja marató s’han imposat Llorenç Esteve (1:23:59) i Lorena Cubillas (1:42:30). La categoria masculina l’han completat Adrián Martín (1:24:57) i Jaume González (1:25:16). A la femenina la segona posició ha estat per Katherine Chaplin (1:47:22) i la tercera per Manuela Vilaseca (1:48:06).

El format de 14km ha tingut com a guanayadors a Raúl Cruz (52:40) i Marta Romero (1:05:57). La categoria masculina l’han completat Albert Soler (53:57) i Bernat Comas (57:06). A la femenina la segona posició ha estat per Mireia Suñé (1:09:29) i la tercera per Laia González (1:09:50).