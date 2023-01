Prop de 800 corredors, preparats per a la Llanera Trail

La cursa per muntanya per excel·lència de Sabadell tornarà aquest diumenge a la plaça del Doctor Robert. La Llanera Trail, organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, celebra una setena edició amb pràcticament vuit-cents trailrunners a la línia de sortida per recórrer senders, corriols i laberints del Rodal de Sabadell: “Hem aconseguit frenar la davallada generalitzada de les curses d’arreu. Estarem al 20% menys respecte l’any passat”, explica David Fernàndez-Oliver, membre de l’organització. A Sabadell, per exemple, l’any passat van participar-hi prop de 1.000 persones, després que s’acabessin part de les restriccions per la Covid-19. La sobresaturació de curses en el calendari de curses per muntanya i el cost econòmic, expliquen els números d’enguany: “Tot i l’escenari, tenim una bona base de fidels corredors que no fallen a la cita. Això també ens diu que mitjanament fem les coses bé”, afirma.

Enguany, la Llanera Trail torna amb les tres distàncies, amb prop de 180 corredors a la marató i més de tres-cents a la mitja marató i a la de tretze quilòmetres: “Hi ha més corriol que pista, però sempre és un corriol molt corrible. La Llanera es caracteritza per ser una cursa ràpida, que per la gent que té cames pot aprofitar per fer temps, i la gent que s’inicia per gaudir d’una cursa que el seu desnivell no és exigent”, analitza el trailrunner sabadellenc.

Una cursa solidària

Enguany, i un cop deixada enrere la pandèmia, la Unió Excursionista recupera aprofita la Llanera Trail per donar ressò a iniciatives solidàries que ajudin als que més ho necessiten o fomentin la pràctica esportiva a tots els nivells. És per això que enguany col·laboren amb l’associació sabadellenca Obrir-se al Món, amb la venda de samarretes d’edicions anteriors.

D’altra banda, la UES també recordarà la figura de Josep Maria Pijuan, corredor que l’any passat va perdre la vida mentre participava a la Llanera Trail, amb un sentit record abans de la sortida de les tres distàncies: “Serà un record en positiu. Creiem que a ell li agradaria que fos recordat així, en positiu. Des d’aquesta edició, els guanyadors de cada distància, en categoria masculina i femenina, serà el premi Josep Maria Pijuan”.