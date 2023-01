Per què s’atura la sanitat aquesta setmana a Sabadell?

El sector sanitari farà vaga aquesta setmana per reclamar canvis i millores en el sistema. Després de dies de confusió sobre quines aturades hi haurà, a hores d’ara es manté la vaga pels dies 24 i 25 de gener per tots els professionals del sector, convocada tant per Intersindical CSC. Els dies 25 i 26 de gener també en farà el col·lectiu mèdic, convocat per Metges de Catalunya.

Què reclamen els professionals?

Més personal que permeti reduir les ràtios d’atenció als pacients

Incrementar la despesa sanitària per càpita i que sigui homologable als països de l’entorn europeu

Recuperar el poder adquisitiu i els drets anteriors a les retallades

Jubilacions voluntàries totals o parcials i incentivades als 60 anys

Dignificar totes les categories laborals i del personal resident (MIR i EIR). Categoria A1 per infermeria

Aturar i revertir les privatitzacions per avançar cap a una xarxa única, pública i 100% gratuïta

Jornada de 35 hores, recuperar el Fons d’Acció Social i els 9 dies d’assumptes personals

Un sistema d’ingrés just i posar fi a la lentitud en resoldre els processos selectius

Més seguretat als centres de treball

DPO (objectius) i carrera professional justes per tots els col·lectius

En motiu de la vaga, professionals de l’hospital Parc Taulí han organitzat una concentració a les portes del centre hospitalari dimecres, 25 de gener, a les 12 h i a les 18 h; i dijous, dia 26, a les 13 h i a les 18 h.