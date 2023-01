Centenars de persones es tanquen al CAP Sentmenat per reclamar millores

Unes 200 persones es van concentrar dilluns davant del CAP Sentmenat i s’hi van tancar durant una hora a les seves instal·lacions per denunciar els greuges que consideren que hi ha a la localitat en matèria sanitària. El col·lectiu que s’ha manifestat reclama millores en l’assistència, que ha empitjorat darrerament en no quedar cobertes les baixes de l’àrea de pediatria i d’un metge de capçalera.

A més, asseguren que per accedir al servei d’Urgències, la manca de personal al CAP sovint fa que s’hagin de desplaçar fins l’hospital Parc Taulí de Sabadell, contribuint a saturar el servei, i reclamen un servei de rehabilitació per donar resposta a les necessitats de la localitat, entre d’altres aspectes.

“Opto per anar a Sabadell”

Convocats per Marea Blanca, la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública i la Plataforma d’Associacions i Entitats de Sentmenat, el col·lectiu s’ha concentrat davant del CAP i posteriorment ha accedit a les instal·lacions per posar de manifest la seva disconformitat en la gestió que el departament de Salut fa del centre. “La pediatra està de baixa, mentre que amb el metge de capçalera hi ha un dels professionals de baixa, i cap dels dos es cobreix”, denuncia Antonio Montaña, portaveu del col·lectiu.

“Ha arribat a passar que la visita l’ha fet una infermera, i això és inadmissible”, afegeix. En moltes ocasions, apunta que per agilitar la visita el pacient opta per anar a Sabadell: “Això fa que el Taulí s’estigui col·lapsant”, diu Montaña.

A banda, el portaveu detalla que el servei de rehabilitació no es concedeix fins al cap de sis o set mesos. Això fa que molts usuaris optin per anar al centre de Castellar del Vallès, donat que, diu, no s’ha donat resposta a les demandes del col·lectiu, que passen perquè el CAP sumi més competències, com les dels serveis d’oftalmologia, ginecologia, odontologia o psicologia.