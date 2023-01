Les entitats econòmiques de Sabadell reclamen un acord pels pressupostos

Les entitats econòmiques de Sabadell exigeixen a ERC, Junts i PSC que arribin a un acord per desencallar la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2023. La Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i Pimec asseguren que sense nous comptes el territori (i, en conseqüència, Sabadell) es veurà “clarament perjudicat”. Per tant, reclamen que no es prorroguin els pressupostos dels 2022: “seria una irresponsabilitat”, diuen.

Des de la Cambra de Sabadell mostren el seu neguit davant la incertesa que hi ha sobre si hi haurà nous comptes. “Hi ha sectors clau que necessiten una nova dotació de recursos i no poden quedar-se com estan ara. Un exemple que tenim ben a prop és el Taulí o bé els CAP de Sabadell”, afirma el president de l’entitat, Ramon Alberich, qui també defensa que els pressupostos han de contemplar “tant si com no” la construcció de la Ronda Nord. “No podem renunciar a aquesta infraestructura, ja que la qualitat de vida dels sabadellencs i dels ciutadans de la comarca passa per millorar la mobilitat”, remarca.

“Els partits han de deixar de banda les seves ideologies”

Des del Centre Metal·lúrgic defensen que s’arribi a un acord pels pressupostos “el més ràpid possible”. “Els partits han de deixar de banda les seves ideologies i centrar-se en allò que necessita el país. Si no és així, l’activitat econòmica del país i, per tant, de tots els seus municipis, es veurà afectada”, destaca la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch. En aquest sentit, Bosch considera que els partits haurien d’arribar a un acord de mínims: “Una infraestructura, encara que sigui la Ronda Nord, no pot ser un escull pels pressupostos. Ja es debatrà sobre el tema més endavant”, apunta.

Des de Pimec, en canvi, sí que consideren que el projecte la Ronda Nord ha d’estar ja des de l’inici en els nous pressupostos de la Generalitat. “És una infraestructura que incrementaria la competitivitat de les empreses de la comarca i milloraria la qualitat de vida de les persones que hi viuen”, opina el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol.