La mobilitat al Vallès encalla l’acord pels pressupostos

La negociació dels pressupostos de la Generalitat entre ERC i el PSC té, segons sostenen des del Govern, un escull: la proposta del Quart Cinturó. L’executiu català s’ha mostrat “contrariat, sorprès i estranyat” perquè el PSC encara no ha respost la proposta de dilluns sobre la B-40. Fonts de l’executiu consultades per l’ACN lamenten que, tres dies després, els socialistes encara no hagin fet el retorn del document.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va entregar dilluns a la tarda a la portaveu del PSC, Alícia Romero, la proposta del Govern sobre la mobilitat al Vallès. I l’executiu defensa que la proposta pot encaixar a tothom per tal que totes les parts s’hi sentin còmodes. De fet, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja va subratllar dimarts que només la B-40 “bloqueja” els pressupostos. La pròpia Romero ho va negar i va assegurar que encara cal tancar més carpetes.

Disparitat d’opinions

Dilluns, ERC i PSC es van reunir per abordar diverses carpetes extra-pressupostàries, com la mobilitat al Vallès, però també l’aeroport del Prat, el projecte del Hard Rock o Rodalies. I és en aquesta trobada on la consellera de la Presidència va entregar a la portaveu socialista la proposta del Govern per “desencallar” la carpeta de la B-40 i la mobilitat al Vallès.

Sobre aquesta qüestió, el conseller de Territori, Juli Fernàndez, va manifestar dimarts en una entrevista a RTVE que prefereix incrementar les connexions ferroviàries a la comarca en comptes d’intervenir en carreteres o el projecte del Quart Cinturó en el tram entre Sabadell, Castellar del Vallès i Terrassa.