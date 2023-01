Neva a Sabadell: l’alerta s’estén fins a mitja tarda

La neu s’ha deixat veure a Sabadell. Ho ha fet estat aquesta matinada i passades les 10.30h del matí, amb una temperatura superior als 3 ºC, a cotes de tan sols 100 o 200 metres, com és el cas de la nostra ciutat.

Tornarà a nevar? Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts la cota de neu se situarà entre els 200 i els 400 metres respecte al nivell del mar i a Sabadell, la probabilitat per a possibles nevades serà entre les 6 del matí i les 18 hores.

Des de primera hora del matí neva de manera aïllada i feble, amb una cota de neu entre els 100 i els 300 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del pla d’emergències Neucat per la possibilitat que hi hagi nevades a partir de 200 metres a diferents punts del país.

❄️VÍDEO: Més imatges de la feble i testimonial nevada aquest matí a primeríssima hora a la ciutat de Sabadell, cocapital del Vallès Occidental, ubicada entre els 150 i 200 metres d'altura. IMATGES: @jose_lp4 pic.twitter.com/qjnvpeEb9N — Temps de Méteo (@tempsdemeteo) January 24, 2023

Per què passa, amb temperatures per sobre dels 0ºC? Segons el Meteocat, es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero (altura a la que es troba una temperatura de 0 ºC) l’ambient és sec. Com que l’aire per on cau està sec, el floc de neu se sublima.

Aleshores, el floc treu la calor d’ell mateix, conseqüentment es refreda i, per tant, no pot començar el procés de fusió encara que la temperatura ambient sigui superior als 0°C. Per això arriba en forma de neu i no en forma de pluja, tot i que la temperatura sigui superior a 0ºC.

Aquest matí s'ha vist nevar amb una temperatura fins i tot superior als 3 ºC, a cotes de tan sols 100-200 metres. Per exemple a la localitat de Sabadell. L'any passat, a l'abril, també va passar a Sitges amb una temperatura superior als 5 ºC. Recordeu el per què? (1/4) — Meteocat (@meteocat) January 24, 2023

El darrer cop que la neu es va deixar veure a la nostra ciutat va ser fa exactament quatre anys, quan la ciutat es va llevar ben enfarinada a tots els punts de la ciutat.