El PSC torna a insistir en el projecte de la ronda Nord i en la necessitat de projectar una nova carretera que connecti Sabadell i Terrassa, que seria l’extensió de la B-40.

En un vídeo difós a les xarxes socials, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el de Castellar, Ignasi Giménez, i la candidata a Terrassa, Eva Candela, posen de manifest la necessitat de crear la via, “imprescindible per arribar a Terrassa i obrir el Vallès al Baix Llobregat”, segons Farrés. “Hi ha acord de territori, un traçat pactat, i necessitem que es faci”, afegeix, referint-se a l’entesa entre els municipis i amb el ministeri de Transports.

En el vídeo reflecteixen el consens ampli i que tindria un impacte positiu en l’economia vallesana. L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, posa de manifest que per arribar al municipi “s’ha d’invertir mitja hora” per creuar Sabadell a través de la Gran Via, fet que té una petjada negativa en el dia a dia d’estudiants, treballadors i empreses instal·lades al seu municipi.

La via és un dels punts a debat de la negociació dels pressupostos, on els socialistes insisteixen en la necessitat de projectar-la mentre que Govern i comuns consideren que no és la solució per resoldre els problemes de mobilitat a l’entorn del Vallès.