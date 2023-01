​La Crida deixarà plantada l’alcaldessa als jutjats per la denúncia de danys a l’honor

La Crida per Sabadell no assistirà a la conciliació, prevista per al pròxim 2 de febrer als jutjats, per la denúncia que va anunciar que presentaria l’alcaldessa, Marta Farrés, per danys a l’honor -o similar-. Una pretensió que va arribar després que l’alcaldable, Nani Valero, demanés explicacions i responsabilitzés a Farrés per la mort d’un treballador de l’empresa d’aigües Cassa a l’estiu a Tolrà, a Lleida, en una tertúlia a Ràdio Sabadell.

Una plantada, perquè en aquesta cita “se’ns demana que ho retirem i com no ho farem, no té sentit anar-hi”, ha explicat la regidora del partit, Anna Lara. Una trobada convocada pel consell d’administració per “defensar el bon nom” de la companyia i davant “les greus acusacions” de la Crida, ha assenyalat la societat mixta.

Per la seva banda, el portaveu dels cupaires, i número 3 a les llistes, Oriol Rifer, ha dit que “seguirem preguntant quan hi hagi qualsevol ombra” i per això, una altra vegada entraran a registre l’assumpte. En aquest sentit, ha apuntat que més de sis mesos després de l’accident mortal, “continuem sense saber què va passar”. Ha justificat aquesta interpel·lació a Farrés perquè com a alcaldessa, “també és vicepresidenta” de l’empresa pública i “la intenció és saber el que ha succeït”. I ha criticat “la judicialització” de la política dels socialistes.

Tot plegat, va néixer quan Valero, al programa El Cafè de la Ràdio de l’emissora municipal, del passat 14 de setembre, va afirmar, entre altres coses, que “hi ha una responsabilitat de la vicepresidència de Cassa” en aquest accident laboral amb una víctima mortal. Farrés, posteriorment, va avisar que denunciaria les paraules de la regidora i va qualificar-les d’estar “fora de lloc”.