El Festival Observa torna del 25 de maig a l’11 de juny

Ja hi ha dates per a la segona edició del Festival Observa de Sabadell. Serà del 25 de maig fins a l’11 de febrer, una altra vegada a l’amfiteatre del Parc de Catalunya, tot i que el perímetre del recinte es reduirà una mica.

Encara haurem d’esperar una setmana per saber el cartell que marcarà musicalment les tres setmanes primaverals de 2023, però el director de l’esdeveniment, José Luís Castet, ha anunciat que es tornarà a apostar per la varietat de gèneres, que en la heterogeneïtat de l’any passat va combinar MClan, Rosario Flores, La Casa Azul, SFDK o, per exemple, Joan Dausà. En total, 19 concerts que van sumar unes 19.000 persones, segons dades de l’organització.

El festival de música mantindrà els concerts nocturns els dijous, divendres i dissabtes, però els diumenges seran diferents. Després de les actuacions familiars de matí, s’eliminen els vermuts electrònics, “que no van acabar de funcionar”, admet Castet. L’activitat es traslladarà després de dinar: “Aquest any us convidem a fer un beure de tarda amb música electrònica”, avança el director.

Hi tornarà a haver grups tributs com ABBA The New Experience, que va obrir el festival passat. De fet, el primer concert d’aquesta edició serà semblant. De moment, no hi ha tancat cap acord amb l’Ajuntament de Sabadell perquè algun dels concerts sigui gratuït, com va passar amb el de The Tyets i els Catarres.

Una altra petita variació. L’Observa canviarà les food trucks per un espai de gastronomia local, en què de moment només hi ha confirmat el restaurant Rauxa.

Acord entre l’Observa i el CE Sabadell

Els socis del CE Sabadell tindran un descompte del 15% en les entrades pels concerts, tal com va explicar la vicepresidenta del club, Anna Navés. “És un acord per fer ciutat. Ens identifiquem amb el mateix sabadellenquisme i apostem per impulsar serveis i ofertes als joves”, va afirmar dimarts en roda de premsa a la Nova Creu Alta, on es va escenificar la col·laboració amb la presència de la regidora d’esports, Laura Reyes. Entre el festival i l’entitat, la sinergia també es traslladarà a les xarxes socials, en tasques de difusió.