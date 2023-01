Pimec insta les empreses a “preparar-se” davant un 2023 econòmicament incert

Pimec Vallès Occidental ha analitzat les projeccions de l’economia internacional per a l’any 2023 i l’impacte que pot tenir la política monetària a l’eurozona i als Estats Units en un acte celebrat a l’edifici BMC de Sant Quirze del Vallès. Al llarg de la jornada, que ha estat a càrrec de Carles Mas, director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, s’han detallat també les dades econòmiques amb perspectiva territorial.

Pel que fa a les tendències de l’economia mundial per a l’any 2023, Mas ha assenyalat que “la inflació serà una de les grans protagonistes, ja que la seva evolució determinarà l’agenda dels bancs centrals”. A més, ha explicat que “la incertesa que envolta l’any 2023 és molt elevada i la geopolítica es manté com un element clau en l’evolució dels mercats financers i de l’economia, sent la guerra d’Ucraïna un dels fets més determinants”.

En relació a l’economia catalana i espanyola, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de Pimec ha explicat que “el creixement es desaccelerarà, però menys del que es pensava”. Tot i això, és probable que el creixement d’Espanya i Catalunya sigui superior al d’altres països, encara que sigui un fet enganyós. “L’economia està en un procés de recuperació post pandèmia i encara continuen vigents els efectes de les ajudes que es van proporcionar entre els anys 2020 i 2021. A més, les xifres macroeconòmiques continuaran sent de símbol positiu els pròxims mesos i segurament se’n farà una lectura positiva, la qual cosa no indica que Espanya i Catalunya estiguin creixent, en termes reals, més que la resta d’Europa”, ha afirmat.

El Vallès es recupera del xoc de la Covid-19

Si ens centrem en el Vallès Occidental, les dades evidencien que després del xoc de la Covid-19, que va provocar una caiguda del VAB del 12,3%, la recuperació el 2021 fou prou intensa, amb un augment del 6,6%. “La millora que es va registrar l’any 2021 va ser el reflex d’un notable creixement dels serveis (6,7%), una tendència que ha permès continuar creixent durant l’any 2022, tot i l’increment dels costos de l’energia i les matèries primeres.”, ha afirmat Mas.

Aquest va ser el principal sector de la comarca, ja que suposava al voltant del 70% del VAB. Als serveis s’hi va sumar la indústria (7,2%), mentre que la construcció creixia modestament (1,5%). Per contra, el sector primari va caure un 5,5%. Durant la seva intervenció, Mas també ha posat de manifest que l’economia del territori es basa en el comerç, la construcció, la venda i reparació de motor, els serveis a les persones i a les empreses i la indústria (productes farmacèutics, sector dels metall, química i material de transport).

“Aquesta diversificació de l’economia al territori entre productes amb demanada més cíclica i productes bàsics farà que la previsió per al 2023 pugui ser de creixement, en línia amb el conjunt de Catalunya”, ha afirmat.

La competitivitat de les empreses de la comarca

A l’acte també hi ha participat el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, que ha destacat precisament “la resiliència de l’economia del Vallès Occidental gràcies a la diversificació i l’esforç de moltes empreses per ajustar marges amb l’objectiu de continuar sent competitives”. A més, ha destacat la necessitat que les empreses trobin punts de trobada i col·laboració, posant en relleu “el paper de Pimec per generar aquests espais i defensar els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses davant de totes les administracions“ i, al mateix temps, “proposant actuacions de col·laboració público-privada a les administracions”.

Pujol ha acomiadat l’acte donant un missatge optimista “malgrat que hi ha un escenari econòmic incert, des de Pimec anirem seguint l’evolució de l’economia per poder avançar-nos als esdeveniments i estar el màxim de preparats com sigui possible per tots els escenaris”.