Col·leccions de roba limitades i peces úniques, la raó de ser de Helix Bcn

Dos emprenedors vallesans (Alex Garcia i Genís Boix) han creat una marca de roba, anomenada Helix Bcn, basada en col·leccions limitades, amb l’objectiu de fomentar el consum responsable entre la població. Les peces, que són exclusives, estan fetes de materials orgànics i biodegradables, i la seva producció és de quilòmetre zero -es du a terme a Castellar del Vallès i Mataró– segons apunten els socis fundadors.

Un negoci encara molt jove

El projecte va començar ara fa un any i durant aquest temps els esforços s’han centrat a donar a conèixer la marca. A l’estiu, Helix va llançar a través d’Instagram la seva primera col·lecció, la qual va ser un èxit. “Vam vendre les 100 samarretes que oferíem. Els clients van valorar positivament la qualitat de la roba i el fet que cada peça tenia algun toc exclusiu”, detalla Alex Garcia.

View this post on Instagram A post shared by HELIX. (@helix_bcn)

Amb la finalitat de continuar amb aquesta línia, d’aquí a dues setmanes, la marca llançarà al mercat la seva segona col·lecció, basada en roba d’hivern (samarretes i dessuadores, principalment) per a tots els públics. En aquest sentit, la intenció dels fundadors de Helix és treure al mercat tres o quatre col·leccions l’any, com a màxim. De moment, però, la seva venda només serà en línia, tot i que potser més endavant la firma obrirà alguna botiga física temporal en alguna localitat catalana.

Dit això, Alex Garcia i Genís Boix van fer ús dels seus estalvis com a inversió inicial per al negoci. Al cap de poc temps, però, van rebre una comanda per produir peces de roba per una empresa tecnològica (Web Connect) que els va permetre fer un coixí per tirar endavant la primera col·lecció pròpia amb garanties. “Vam dissenyar i produir roba per una companyia, però les peces duien les etiquetes de Helix. Ens va semblar una gran oportunitat per poder donar un impuls al negoci i per donar-nos a conèixer”, detalla Genís Boix, que lamenta, això sí, que el finançament és el principal problema que es troben els emprenedors quan volen iniciar un negoci.

Objectiu: crear una línia de NFT

D’altra banda, en un futur no massa llunyà, l’objectiu de Helix és crear els seus NFT, que serien la versió digital de les seves peces de roba. “Volem crear la nostra pròpia col·lecció d’actius digitals, ja que tenim la intenció que els clients puguin comprar les nostres peces físicament i digitalment. Els NFT també podran servir com a certificats digitals d’autenticitat”, apunta Garcia.

Abans d’explorar el món dels NFT, però, Helix Bcn vol fer-se un lloc en el mercat. “Volem fer-nos forts a Catalunya i arribar a l’Estat. La intenció és que la gent compri la nostra roba perquè està en sintonia amb els nostres valors”, conclou Genís Roca.