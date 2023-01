Els superherois catalans arriben al còmic

De superherois n’hi ha a tot arreu. Cada país té els seus. Però, a Catalunya en tenim? Això és el que es va preguntar un bon dia Humberto González, i va veure que no. Nascut a Virgínia (Estats Units) i amb arrels canàries aquest jove autor va decidir posar solució a la seva pregunta creant la seva pròpia editorial (Senyera Studios) i començant a escriure sobre homes i dones amb poders especials al territori català. Establert a Barcelona, Humbe- com li agrada ser anomenat- ha visitat Sabadell aquest dissabte per donar a conèixer la seva obra. Ho ha fet a Sabadell Còmics.

Com neix la idea dels superherois catalans?

Durant la COVID vaig veure que al món dels superherois no n’hi havia de catalans. Ni a Marvel, DC o altres. No podia ser! Llavors vaig pensar a crear-ne i vaig començar pel Capità Catalunya (títol del seu primer còmic). La pandèmia em va servir per construir tot aquest món de fantasia i posteriorment ho vaig registrar a l’oficina de patents.

El Capità Catalunya no és l’únic personatge

No! En tinc més, com la Capitana Valenciana o la Tramuntana.

Com els crees?

Primer investigo la mitologia, després penso i creo un esbós. Un cop fet ho envio a il·lustradors de Marvel que tinc contractats. De fet, el dibuixant del Capità Catalunya també ho és del Soldat d’Hivern (sèrie del Capità Amèrica) i també dels Titans Reunits de DC. En general treballo amb gent de Marvel i DC.

A banda dels esboços què més fas?

Sobretot sóc el guionista. He creat un univers en el qual dos superherois dels Estats Units viatgen a Catalunya per descobrir per què no hi ha superherois aquí. Ja que, en teoria, per cada cultura n’hi hauria d’haver un. Les seves interaccions acaben fent que desperti el Capità Catalunya.

Expliques breument la sinopsi del personatge principal. També hi ha antiheroi?

Sí. És un supermalvat que va esborrar els poders i la memòria de tots els superherois catalans. Això sí, la seva identitat no serà revelada fins al còmic 80. El que sí que vull és destacar-ne una cosa.

Tu diràs

Molta gent en veure els títols em pregunta si el dolent és Espanya o té a veure-hi. La resposta és no. És un català i prové de la història i mitologia dels Països Catalans. Quan vaig crear els personatges no pensava explicar-ho, però he rebut molts atacs i insults i ho he hagut d’aclarir.

Són còmics sense caire polític doncs

Totalment. No vull que es vinculi la política amb la meva obra. No és la meva intenció.

Observem que dins la col·lecció hi ha més títols. Quins són?

Actualment, hi ha 4 títols, cadascun amb diferent argument, però integrats tots dins el mateix univers de superherois catalans. Tot comença amb el Capità Catalunya #1, és el primer que cal llegir. A continuació tinc Les Quatre Barres que parla de 4 heroïnes catalanes i l’empremta de les dones a la història de Catalunya. Com a tercer trobem Els Llegendaris, que parla del ressorgiment de la resta d’herois catalans. I per acabar hi ha Els Poderosos Balears, que parla dels herois a les Illes Balears.

En què et bases per crear tants personatges?

Sobretot em documento molt. Penso bé sobre quin territori vull parlar i m’informo bé de la seva història, cultura i mitologia. Alguns personatges són ficticis i d’altres els adapto de personatges reals. En Samsó d’Els Poderosos Balears és un exemple d’això últim.

Et queden personatges a presentar?

Sí. N’hi haurà per tots els territoris dels Països Catalans i es presentaran al febrer. En aquest moment podreu conèixer el Capità Andorra, el Rossellonès, el Franjolí i la Capitana Valenciana.

Entrem ara al terreny personal. Com acaba un home de Virgínia a Catalunya escribint sobre herois catalans?

Tinc un fill que viu a Suècia i volia viure més a prop seu. Tot i tenir residència sueca vaig decidir que volia viure a un país europeu amb millor clima i després de mirar-m’ho molt vaig triar Barcelona. A més a més, també tinc avantpassats italians, així que és una manera de tenir-ho a tocar també.

Sempre has volgut escriure?

Sí, des de petit que ho faig. A l’escola ja vaig crear una mini historieta i la passava als meus companys d’aula. Vaig acabar castigat amb el director perquè els distreia! Ara he tornat a crear i m’encanta perquè sento que he creat un món molt divertit on parlo dels herois dels Països Catalans i també la seva història. Fins i tot explico d’on prové el nom de Catalunya.