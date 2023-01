Passar a l’acció: tres claus per incrementar les vendes del teu negoci

El despatx sabadellenc Next Arquitectura ha convidat recentment l’empresa de formació i lideratge empresarial Level Up en un esdeveniment a l’hotel Urpí. La trobada va reunir més de 200 persones del sector de les petites i mitjanes empreses interessades a conèixer com vendre més, de més qualitat i incrementar la seva facturació amb tècniques d’aprenentatge accelerat.

La sociòloga i formadora de Level Up Susi López va dinamitzar l’esdeveniment, i va subratllar la importància de passar a l’acció. Un concepte que, a vegades, pot costar d’implementar i, per això, va proposar tres claus per aconseguir-ho basades en el triangle de les vendes basat en la mentalitat, l’estratègia i la persuació.

Una d’aquestes claus és aportar valor amb el producte o servei que ofereixi l’empresa. “Si la pregunta que ens fem és com podem aportar més valor al nostre client, les vendes seran una conseqüència directa del nostre valor”, assegura López.

Les tres claus que recomana per passar a l’acció són identificar el client ideal per adaptar-se al que vol i perseguir la seva fidelització. Crear un producte de captació gratuït, de qualitat i adreçat a solucionar preocupacions dels clients. La personalització també juga un paper clau en aquesta qüestió, ja que s’afegeix a l’experiència de consum.