El migcampista del Sabadell, Sergi Altimira, signa per quatre temporades pel Getafe

Encara no s’ha fet oficial, però segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, el migcampista del Centre d’Esports, Sergi Altimira, ha signat un contracte de quatre temporades pel Getafe, confirmant així l’acord que fa uns dies tenia tancat amb el club madrileny. El que no sap si el salt serà a Primera o Segona Divisió A perquè ara mateix el conjunt que dirigeix Quique Sánchez Flores es troba en zona de descens.

De totes maneres, significa un gran pas endavant pel jove futbolista de Cardedeu, que ja va ser protagonista l’estiu passat per l’interès del FC Barcelona, que volia el seu retorn. Les negociacions van durar setmanes, però el club arlequinat es va mostrar inflexible i no va voler rebaixar ni un cèntim de la clàusula de rescissió de 350.000 euros estipulada. Fins i tot ho va tornar a intentar fa uns dies, quan el Getafe ja havia fet l’oferta i una aposta clara per Sergi Altimira.

Aquesta operació no afecta en res al Sabadell, perquè l’acord és per la temporada 23/24 i, per tant, Altimira continuarà defensant la samarreta arlequinada fins al final del curs, amb la motivació d’acabar bé i deixar el club arlequinat a Primera Federació. Potser l’únic punt negatiu és que el Centre d’Esports no ingressarà res perquè des de l’1 de gener era agent lliure. Es desconeix si el Sabadell va incloure alguna clàusula en l’últim contracte que li permetés rebre un percentatge en cas de posterior venda en el futur.