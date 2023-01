El Centre de Creació d’Arts per a les famílies laSala acull l’estrena de Les Ales de la Carlota, un espectacle sobre el dol i la gestió emocional d’una pèrdua. La companyia Anna Roca pren com a punt de partida una situació tan complexa com pot ser la mort d’una mare per crear una obra que pretén ser un cant a la vida que parla de la manca d’un ésser estimat d’una manera natural.

La proposta, recomanada a partir dels 6 anys, es podrà veure el diumenge 12 de febrer a les 18h de la tarda i anirà acompanyada d’un taller postfunció per aprofundir en la temàtica i alimentar l’esperit crític.

En aquest espectacle, els ocells condueixen els espectadors per un viatge ple de color i poesia en què una nena de 8 anys i el seu pare proven de superar les seves pors i la seva tristesa. L’obra, que busca eliminar els tabús existents al voltant de la comunicació i la gestió de la mort, és una mostra de l’interès de laSala per obrir el diàleg a través de les arts escèniques. “Si la mort és la cosa més certa de la vida, per què ens fa tanta por?”. Aquesta és la pregunta que la directora Anna Roca i la dramaturga Laia Alsina Ferrer posen en escena a través de la metàfora dels ocells.

El centre de creació ha acollit la residència de la companyia Anna Roca, que durant el procés creatiu ha realitzat laboratoris d’investigació a les escoles Calvet Estrella i Enric Casassas de Sabadell. Gràcies a aquestes trobades, l’equip artístic ha pogut parlar, jugar i intercanviar idees amb els infants per acabar de donar forma al text i a la història.

La companyia Anna Roca, nascuda a Olot fa 27 anys, compta amb una llarga trajectòria en la creació d’obres de teatre infantil i familiar, entre les quals destaca la premiada Momo, l’adaptació teatral de la novel·la de Michael Ende signada per Jesús Arbués i que ha tingut una gran acollida per part de la crítica i el públic arreu del territori català.

Les entrades estan a la venda a partir dels 8 euros.