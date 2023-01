El porter Víctor Vidal rescindeix el seu contracte amb el CE Sabadell

L’arribada d’Adriá Ortolà a la porteria del Centre d’Esports ha tingut el primer efecte col·lateral: la baixa de Víctor Vidal. El club ha confirmat la rescissió del contracte quan falten menys de dues hores pel tancament del mercat d’hivern. S’especula amb la seva prematura retirada del futbol per qüestions personals i professionals, però no es descarta alguna oferta per continuar en un altre equip fins a final de temporada.

Víctor Vidal va arribar al Sabadell per competir amb Sergi Puig per la titularitat i, d’entrada, el tècnic Gabri Garcia va anunciar una rotació a la porteria que es va complir en les primeres jornades. Després, Sergi Puig va guanyar terreny i va exercir el paper de titular, fins al seu contratemps al cap que va propiciar el retorn de Víctor, qui va jugar de manera consecutiva contra Osasuna Promesas, Athletic Club B i At. Balears -ja amb Miki Lladó a la banqueta- encaixant només dos gols, un de penal. A l’Estadi Balear va disputar el seu sisè i últim partit amb la samarreta arlequinada (540 minuts), rebent un total de 8 gols. Miki Lladó va donar de nou la titularitat a Sergi Puig davant l’Alcoyano.

A partir d’ara, la lluita per situar-se sota pals se centra entre Sergi Puig i Adriá Ortolà, qui serà presentat aquest dijous de manera oficial juntament amb Cristian Herrera. El tercer porter tornarà a ser el jove Carles Segura, qui ha entrat en la recta final de la recuperació de la seva lesió en una mà.